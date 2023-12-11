الاستثمارات الوطنية مستشار حصري لبيع تعليمية بـ 53 مليون دينار



فهد المخيزيم: الصفقة تظهر مدى قدرة «الاستثمارات» وتمكنها من تحقيق نتائج استثنائية وفعالة

الشركة اكتسبت ثقة عملائها ومساهميها ما أثر إيجابياً على تحقيق نتائج باهرة ونجاحات متميزة

«الاستثمارات» رسخّت مكانتها بين الشركات الاستثمارية المحلية بما يناسب أهدافها المستقبلية

بشار خان: تنفيذ الصفقة من خلال تقديم الخدمات الاستشارية الحصرية للطرفين البائع والمشتري

الصفقة تفتح إمكانيات ضخمة للنمو وتمهّد لفرص أكثر لاستحواذات كبيرة في القطاع التعليمي الشركة تواصل وضع معايير جديدة للتميز والابتكار باعتبارها لاعباً أساسياً بعمليات الاستثمار

تأكيدا على مكانة الاستثمارات الوطنية كإحدى أكبر الشركات الاستثمارية محليا وإقليميا، أعلنت الشركة عن نجاح صفقة بيع في قطاع التعليم، حيث نجحت شركة المجموعة الانجليزية العالمية القابضة في بيع حصتها الكاملة في شركة المجموعة الانجليزية التعليمية، وهي أحد أهم الشركات الرائدة في مجال التعليم الأساسي في الكويت، لأحد العملاء المميزين بقيمة استثمارية تجاوزت 53 مليون دينار، وذلك يضاف إلى نجاحات الاستثمارات الوطنية المشهودة في العديد من الصفقات.وقد لعبت الاستثمارات الوطنية دورا رئيسيا ومحوريا كمستشار مالي حصري لعملية البيع الناجحة، وقد تمت إدارة الصفقة الاستراتيجية من خلال فريق الخدمات الاستشارية للشركة ذي الخبرة المميزة، وتعد الصفقة واحدة من أكبر وأنجح الصفقات بالقطاع التعليمي خلال الفترة الماضية وعلامة بارزة في قطاع التعليم في الكويت.ومن خلال خبرة «الاستثمارات الوطنية» وقدراتها الواسعة في قطاعات السوق وإمكانياتها في عقد الصفقات الاستثمارية المميزة، قامت الشركة بدور أساسي وجوهري في هذه الصفقة وإتمامها للتوافق مع احتياجات عملائها المهتمين بالقطاع التعليمي، علما بأن هذه الصفقة تخضع للموافقات التنظيمية.نتائج استثنائية وفعالةوفي هذا السياق، قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية فهد المخيزيم في بيان صحافي: «سعداء بنجاح فريق الاستثمارات المصرفية في القيام بدور محوري كوننا المستشار الحصري في صفقة البيع الرائدة، ما يؤكد التزام الاستثمارات الوطنية في إتمام صفقاتها مع الشركات الأخرى من خلال فرص متنوعة مصممة لهذا الغرض خصيصا، الذي يظهر مدى قدرة الشركة وتمكنها من تحقيق النتائج الاستثنائية والفعالة مما ساعد على اكتساب ثقة واعتراف واسعين من عملائها ومساهميها على حد سواء، واستعداد الفريق التام للتعامل مع جميع المتغيرات والتطورات في السوق الاستثماري، والمحلي، والإقليمي والعالمي، مما كان له الأثر الإيجابي في تحقيق نتائج باهرة ونجاحات متميزة، حيث شكلت ثقة عملائنا عنصرا أساسيا في تبوؤ شركة الاستثمارات الوطنية مركزا رياديا في سوق الاستشارات والخدمات المالية».وفي ختام حديثه أفاد المخيزيم بأن شركة الاستثمارات الوطنية رسخت تواجدها ومكانتها بين الشركات الاستثمارية المحلية بما يتناسب وتطلعاتها وأهدافها المستقبلية في التوسع والانتشار على أسس واضحة ومدروسة تأتي في مقدمتها مكانة مركزها المالي وقوة أدائها الذي مكنها من فرض وجودها في السوق المحلي والإقليمي. وتابع بالقول: «نشكر الجهات الرقابية المشرفة على عملية الاستحواذ وبالأخص جهاز حماية المنافسة لمساعدته في إتمام الصفقة بسلاسة وشفافية وحرصه على ضمان المنافسة العادلة بين الشركات العاملة في السوق المحلي».معايير للتميز والابتكاروعلى صعيد متصل، قال نائب رئيس تنفيذي قطاع الاستثمارات المصرفية في شركة الاستثمارات الوطنية بشار خان، بأنه قد تم تنفيذ الصفقة من خلال تقديم الخدمات الاستشارية الحصرية للطرفين البائع والمشتري، بدراسة دقيقة بما في ذلك التحليل المالي الشامل والتقييم وإدارة المفاوضات، والتي تكللت بتوقيع اتفاقية البيع والشراء الملزمة، علما بأن هذه الصفقة تفتح إمكانيات كبيرة للنمو وتمهد لفرص أكثر للدخول في استحواذات كبيرة في القطاع التعليمي وغير مسبوقة للمهتمين في هذا المجال.وأضاف خان بأن الشركة تواصل وضع معايير جديدة للتميز والابتكار، وذلك باعتبارها لاعبا أساسيا في عمليات التمويل والاستثمار، وقد نجحنا باستقطاب العديد من الاستثمارات الجديدة في عدة قطاعات مختلفة، حيث تميزت الاستثمارات الوطنية في تنفيذ عمليات عدة منها عمليات الدمج والاستحواذ وجمع رؤوس الأموال والخدمات الاستشارية، كما أدارت بنجاح العديد من الاكتتابات الخاصة والإدراجات النوعية والعمل كمنسق رئيسي ومستشار إدراج لإحدى الشركات الرائدة في الكويت.