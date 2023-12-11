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وزير الطاقة القطري العالم يمر بمرحلة صراعات تزداد فيها الأهمية المحورية للطاقة

12/11/2023 11:03:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلقت أعمال مؤتمر الطاقة العربي الـ 12 في الدوحة أمس، وذلك تحت شعار «الطاقة والتعاون العربي»، حيث ستستمر فعالياته على مدار يومين بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك.
وفي هذا السياق، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري م.سعد الكعبي في كلمته خلال حفل الافتتاح إن العالم يمر بمرحلة صراعات تزداد فيها الأهمية المحورية للطاقة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والازدهار العالمي.
وأكد على أهمية صياغة رؤية واقعية مبنية على أسس علمية لانتقال عادل ومتوازن مستدام للطاقة منخفضة الكربون خاصة في مواجهة الخطابات العاطفية وغير الواقعية التي تدعو الى إلغاء النفط والغاز.
وشدد الكعبي على أهمية تعزيز الاستثمارات في موارد الطاقة التقليدية التي تراجعت الاستثمارات فيها بنسبة تصل الى حوالي 25% خلال العقد الماضي عن دورة الاستثمار العادية، مبينا أنه بحلول 2050 يتوقع أن يزيد سكان العالم تقريبا ملياري نسمة ما يزيد تصاعد الطلب على الطاقة لاسيما في الدول النامية.
وأضاف انه رغم أهمية التوجه الى مصادر الطاقة المتجددة إلا انه من الضروري الاعتراف بأنها وحدها ليست الحل الوحيد بسبب طبيعتها المتقطعة والاحتياج المستمر للمنتجات التحويلة التي تعتمد على مشتقات النفط والغاز.
وذكر الوزير القطري أن بلاده اتخذت قرارا استراتيجيا، حيث استثمرت في صناعة الغاز الطبيعي المسال، حيث استند القرار إلى فهم واقعي لأساسيات السوق وجهود خفض انبعاث الكربون العالمية وأنه بحلول عام 2026 سترفع خطط إنتاج الغاز الطبيعي المسال الى 126 مليون طن سنويا.
كما أوضح الكعبي ان قطر تؤكد أهمية تعزيز سبل التعاون بين الدول العربية لتأمين مستقبل واعد مشيدا بدور منظمة «أوابك» وسلسلة «مؤتمرات الطاقة العربية» في رصد تطورات أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على الدول الأعضاء والعمل على دعم جهود تطوير صناعة الطاقة وتبني تقنيات حديثة تدعم الشراكة بين مختلف مكونات مصادر الطاقة.
آفاق التعاون
بدوره، قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) م.جمال اللوغاني في كلمته إن «المؤتمر يهدف إلى إيجاد إطار مؤسسي للأفكار والتصورات العربية حول قضايا النفط والطاقة لبلورة رؤى متوائمة بشأنها والتعرف على الأبعاد الدولية للطاقة وآثارها على الدول العربية».
وأضاف ان المؤتمر يبحث ويستكشف أيضا آفاق التعاون المتعددة في مجال صناعة الطاقة إضافة الى التطورات الدولية التي تشهدها أسواق الطاقة وما تحدثه من انعكاسات على الصعيدين العربي والدولي وارتباط صناعة الطاقة بموضوع البيئة وانعكاساتها على التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
وقال اللوغاني إن كل تلك القضايا تتطلب منا التعامل معها بالوعي والادراك في إطار الواقع حيث تواجه الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز العديد من التحديات في المستقبل تتمثل في كيفية بناء أنظمة طاقة مستدامة وموثوقة وهو ما يتطلب توازنا دقيقا بين الأهداف المختلفة مثل خفض الانبعاثات وتوافر الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها إضافة إلى أمن الطاقة.
وبين ان العديد من الدول العربية تطبق المعايير الدولية للحفاظ على بيئة خالية من الملوثات وتستخدم تقنيات للحصول على نوعية من الوقود والطاقة منخفضة الانبعاثات ولذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال الربط بين بيئة خالية من الانبعاثات وبين استهلاك الوقود الاحفوري وعلى الأخص النفط والغاز.
وذكر اللوغاني ان استغلال المصادر الهيدروكربونية مع التحكم في انبعاثاتها من خلال التقنيات النظيفة سيعزز إمكانية وصول العالم إلى الحياد الصفري المنشود في عام 2050 وبذلك ستكون هذه المصادر جزءا من الحل نحو التحول المتوازن والمتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة بشكل يأخذ في الاعتبار الظروف والأولويات الوطنية لكل دولة.

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