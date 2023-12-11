KIB يعلن فائزي سحب الدروازة الحادي عشر

MENAFN - Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أسماء عملائه الفائزين في السحب الشهري الحادي عشر لحساب «الدروازة»، وذلك عن أرصدة العملاء في شهر نوفمبر، وقد تم إجراء السحب بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي البنك، حيث ربح مساعد سليمان خالد الرشيد الجائزة الكبرى بقيمة 10 آلاف دينار، إضافة إلى 10 رابحين، لكل منهم 1000 دينار، وهم: صالح محمد صالح صالح، منى حسين علي سلمان، محمد خليل مفضي العنزي، فهد نواف فهد الجبري، خوله محمد عبدالله المسفر، محمد إبراهيم محمد الصالح، قاسم صادق محمد ابو مازن، أحمد وليد عايش السلامين، عبدالله بدر حسين القطان، هيفاء عبدالرحمن عبد المغنى العبد المغنى.

وبهذه المناسبة، قال علي الصانع، مدير تطوير المنتجات، التحول الرقمي والابتكار في KIB: يواصل حساب الدروازة تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي من أبرزها استقطاب ومكافأة العملاء، إلى جانب تشجيعهم على الادخار والتمتع بالمزايا المتنوعة مقابل مدخراتهم.

ويسرنا التقدم من جميع الرابحين في السحب الحادي عشر لحساب الدروازة بالتهنئة، كما نتمنى لجميع عملاء الحساب فرصا أكبر للفوز في السحوبات الشهرية المقبلة.

وأضاف: إن KIB يواصل ابتكار الحلول المصرفية وتوفير المنتجات المخصصة لمكافأة العملاء وتحقيق أعلى مستويات الرضا بينهم وكسب ثقتهم، وذلك من خلال العمل على تقديم أقوى تجربة مصرفية تلبي احتياجاتهم وتواكب تطلعاتهم، وتناسب أسلوب حياتهم العصري، انطلاقا من شعاره الأساسي، بنك للحياة.وأشاد الصانع بجهود KIB الهادفة إلى الاستمرار في تبني نهج التوسع في حملاته المصرفية المصممة من أجل تشجيع العملاء على فتح حساب «الدروازة» رقميا عبر منصات البنك الإلكترونية، والتي تشمل منصة «KIB أونلاين» وتطبيق «KIB موبايل».