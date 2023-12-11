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المركزي يخصص إصداري سندات وتورق بـ 470 مليون دينار

12/11/2023 11:03:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت المركزي أمس، عن تخصيص إصداري سندات وتورق بقيمة اجمالية بلغت 470 مليون دينار، حيث قال «المركزي» إن قيمة الإصدار الأول بلغت 240 مليون دينار لأجل ثلاثة أشهر بمعدل عائد 4.375%، وأضاف أن قيمة الإصدار الثاني بلغت 230 مليون دينار لأجل ستة اشهر بمعدل عائد 4.5%.
ويطرح البنك المركزي السندات والتورق المقابل للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي، لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد.

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