المركزي يخصص إصداري سندات وتورق بـ 470 مليون دينار

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت المركزي أمس، عن تخصيص إصداري سندات وتورق بقيمة اجمالية بلغت 470 مليون دينار، حيث قال «المركزي» إن قيمة الإصدار الأول بلغت 240 مليون دينار لأجل ثلاثة أشهر بمعدل عائد 4.375%، وأضاف أن قيمة الإصدار الثاني بلغت 230 مليون دينار لأجل ستة اشهر بمعدل عائد 4.5%.
ويطرح البنك المركزي السندات والتورق المقابل للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي، لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد.
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