الأهلي يفوز بجائزة الحملة الإعلانية الأكثر ابتكارا لحساب الفوز



لؤي مقامس: مهمتنا تتمحور حول توفير تجارب مثرية ومكافآت مميزة لعملائنا جهير معرفي: الإنجاز يعكس التزامنا بتقديم حملات جاذبة ولها تفاعل مع عملائنا

أعلن البنك الأهلي الكويتي حصوله على جائزة الحملة الإعلانية الأكثر ابتكارا من مجلة World Business Outlook عن الترويج لحساب الفوز للجوائز عبر إعلانه التلفزيوني. وحقق حساب الفوز للسحوبات نجاحا كبيرا في السوق الكويتي، وساهمت حملة الإعلان المبتكرة للبنك الأهلي الكويتي في نجاحه.وتعتبر الجائزة تقديرا لتأثير الإعلان التلفزيوني الإبداعي للبنك الأهلي الكويتي في الترويج لمميزات حساب الفوز للسحوبات الجديدة، ويعتمد الإعلان التلفزيوني على سرد تطور الحملة منذ إطلاق الحساب.وبهذه المناسبة، قال لؤي مقامس، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي - الكويت «نحن سعداء بالحصول على جائزة الحملة الإعلانية الأكثر ابتكارا عن الترويج لحساب الفوز، ومهمتنا تتمحور حول توفير تجارب مثرية ومكافآت مميزة لعملائنا، ويعكس إعلان حساب الفوز التزامنا هذا بطريقة جاذبة وخلاقة».ونجح حساب الفوز للجوائز في جذب انتباه السوق الكويتي بجائزته السنوية بقيمة 5000 دينار شهريا لمدة 10 سنوات وجائزة أسبوعية بقيمة 10000 دينار. واستثمارا بنجاح الحساب، رفع البنك الأهلي الكويتي المنافسة من خلال إضافة سحب ربع سنوي بقيمة 100000 دينار، إلى جانب سحب شهري بقيمة 20000 دينار، مما يفوق توقعات العملاء ويعزز رضاهم.من جهتها، قالت جهير معرفي، مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي الكويتي «تعكس هذه الجائزة التزامنا بتقديم حملات جاذبة ولها تأثير وتفاعل كبيرين مع عملائنا، كما تظهر أيضا إبداع فريقنا وتفكيره الاستراتيجي المتميز في تحويل حساب الفوز للسحوبات إلى حملة إعلانية مميزة».وبالإضافة إلى تعزيز عروض حساب الفوز، جعل البنك الأهلي الكويتي من السهل على العملاء المشاركة والفوز في السحوبات، إذ يمكن الآن المشاركة وكسب فرص إضافية لكل 10 دنانير يتم إيداعها في الحساب، وهو تحسين كبير عن الشرط السابق البالغ 100 دينار. ويشجع هذا النهج العملاء على الادخار وزيادة فرصهم في أن يصبحوا الفائزين القادمين بجائزة سحب الفوز.ومنذ تأسيس البنك الأهلي الكويتي عام 1967 يواصل العمل على طرح منتجات جديدة وتطويرها، ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. وتقدم شركته التابعة ABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محليا وإقليميا وعالميا.هذا، ويوفر البنك الأهلي الكويتي - مصر جميع الخدمات المصرفية والمالية لخدمة عملائه من الشركات والأفراد من خلال فرعه الرئيسي وفروعه الأربعة والأربعين المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.ويتواجد البنك الأهلي الكويتي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يقدم جميع الخدمات المصرفية لعملائه من الشركات الكويتية والإماراتية، ويخدم كذلك عملاءه الأفراد من خلال فروعه المتواجدة في دبي وأبوظبي ومركز دبي المالي العالمي DIFC.ويعد البنك الأهلي الكويتي من أبرز الداعمين لحملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بحيث يهدف من خلال مبادراته المختلفة إلى تعزيز الثقافة والشمول المالي لدى جميع أفراد المجتمع وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم لدى التعامل مع البنوك والخدمات المصرفية المختلفة بما يشمل خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، وسبل تجنب الاحتيال المصرفي والمالي وشروط الحصول على منتجات البنك والاستفادة من الخدمات الرقمية وغيرها.