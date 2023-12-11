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شفيونتيك تفوز مجددا بجائزة أفضل لاعبة تنس في العالم... وأنس جابر تحصد جائزتين

12/11/2023 10:00:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

باتت البولندية إيجا شفيونتيك أول لاعبة منذ الأسطورة الأمريكية سيرينا ويليامز تفوز مرتين متتاليتين بجائزة أفضل لاعبة في موسم بطولات الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات.

وأنهت شفيونتيك الموسم الثاني على التوالي في صدارة التصنيف العالمي مما ساعدها على الظفر بالجائزة أمس الاثنين.

وكانت ويليامز التي اعتزلت العام الماضي، فازت بجائزة أفضل لاعبة في موسم بطولات الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، سبع مرات ، من بينها أربع مرات متتالية بين عامي 2012 و2015.

وسجلت شفيونتيك 68 انتصارا مقابل 11 هزيمة في موسم 2023 وحصدت ستة ألقاب، من بينها بطولة فرنسا المفتوحة ، ليكون اللقب هو الثالث لها في رولان جاروس، والرابع في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى.

وأنهت شفيونتيك /22 عاما/ البطولة الختامية للموسم الشهر الماضي في كانكون بالمكسيك، دون أن تتلقى أي هزيمة ، لتقتنص صدارة التصنيف العالمي من أرينا سابالينكا، بعد أن حافظت على صدارة التصنيف بين أبريل 2022 وسبتمبر 2023.

وفازت الصينية تشينج كينوين بجائزة اللاعبة الأكثر تطورا في العام، وحصدت الروسية ميرا أندريفا جائزة أفضل وافدة جديدة خلال العام، وفازت الأوكرانية يلينا سفيتولينا بجائزة أفضل عودة، فيما حصد توماس فيكتروفسكي، مدرب شفيونتيك، جائزة أفضل مدرب.
وفازت الأسترالية ستورم هانتر والبلجيكية إليز ميرتينز بجائزة أفضل ثنائي في منافسات زوجي السيدات.

وسجلت التونسية أنس جابر إنجازا رائعا بحصد جائزتي "كارين كرانتزكي" للروح الرياضية و"بيتشي كيلماير" لخدمة اللاعبين.

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