انتخاب الأمريكية كيت فوربس رئيسة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

انتُخبت الناشطة الإنسانية وسيدة الأعمال الأمريكية كيت فوبرس الإثنين رئيسة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، لتصبح بذلك ثاني امرأة تتولى المنصب.

وجاء في بيان للاتحاد أنّ "انتخاب كيت فوربس رئيسة للجنة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر هو لحظة تاريخية".

وأضاف البيان أنّ "هذا الإنجاز يسلّط الضوء على الالتزام المستمر للجنة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بالتنويع والمساواة الجندرية في قيادتها".

وللاتحاد فروع في 191 بلداً ويبلغ عدد متطوعيه نحو 16 مليوناً. وهو شدّد على أن انتخاب فوربس رئيسة "يشكل تحوّلا محوريا نحو معالجة تعقيدات العالم الحديث".

وأشار البيان إلى أنّ "إحدى النواحي الرئيسية التي سينصب التركيز عليها تحت قيادتها ستكون معالجة القضيتين الملحّتين لتغير المناخ والهجرة"، مشيراً إلى أنّ تمكين المجتمع وإشراك الشباب هما أيضاً على رأس جدول أعمالها.

وقالت فوربس في بيان إنّ "مجتمعات من حول العالم تشهد تأثيرات تغيّر المناخ والتوترات الجيوسياسية والطوارئ الصحية".

وتابعت "حان الوقت للاعتماد على مبادئنا الأساسية لتحقيق مهمتنا وجعل المجتمعات أقوى".

وفوربس رئيسة سابقة للجنة التدقيق وإدارة المخاطر في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وقد خلفت في رئاسة الاتحاد الإيطالي فرانشيسكو روكا الذي تولّى المنصب منذ العام 2017.

وانتخب روكا لولاية جديدة في ديسمبر 2022 لكنّه أعلن في يونيو أنّه سيتنحّى بسبب تضارب مصالح على صلة بتولّيه رئاسة إقليم لاتسيو الذي تقع العاصمة روما ضمن نطاقه.

وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إنّ فوربس مهيّأة بصورة جيّدة لرفع تحدّي تولّي الرئاسة، وإنّ ولايتها تبدأ بمفعول فوري.

وكانت فوربس بدأت مسيرتها متطوّعة محليّة في الصليب الأحمر الأمريكي-فرع فينيكس، وارتقت لتشغل منصب نائبة رئيس مجلس الإدارة ورئيسة المتطوعين على المستوى الوطني، وقد تولّت إدارة شؤون أكثر من مليون متطوع.

وفي السنوات الـ17 الأخيرة كانت عضوا في مجلس إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وكان آخر منصب شغلته قبل انتخابها رئيسة لجنة التدقيق وإدارة المخاطر في الاتحاد.

وشدّد البيان على أنّها "في دورها هذا عزّزت الشفافية وفرضت ضوابط مالية أشد وأرست سياسات الحماية المعمول بها في المنظمة بأسرها".

وأضاف "إنّ انتخاب كيت فوربس رئيسة هو خطوة مهمة نحو الأمام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومؤشّر يدلّ على وجود قيادة جديدة مستعدة للتركيز على النزاهة والمساءلة".

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