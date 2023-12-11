بطولة "ون" تعود إلى الشرق الأوسط بعرض "ون 166: قطر" في الأول من آذار/مارس 2024 في صالة لوسيل الرياضية

(MENAFN
- EmailWire)
7 كانون الأول/ديسمبر 2023 (ARAB NEWSWIRE) -- سنغافورة: أعلنت بطولة "ون"، أكبر منظمة للفنون القتالية في العالم، بالتعاون مع قطر للسياحة الشريك الرسمي للعرض، والمدينة الإعلامية قطر الشريك الإعلامي الرسمي، وشركة "أُريد" (Ooredoo) الشريك الرسمي، أنّ المنظمة ستقدم الحدث الأول لها في قطر عبر عرض "ون 166: قطر"، يوم 1 آذار/مارس، في صالة لوسيل الرياضية.
سيشهد العرض 5 نزالات على ألقاب عالميّة في بطولة "ون"، في الفنون القتالية المختلطة والمواي تاي والكيك بوكسينغ ومصارعة الإخضاع، على أن يتمّ الإعلان عن باقي تفاصيل الحدث في الأسابيع المقبلة.
يمكن للراغبين في شراء التذاكر المبكرة القيام بذلك الآن من خلال كيو تيكتس (Q-Tickets) أو فيرجين ميجاستور (Virgin Megastore).
شاتري سيتيودتونغ، رئيس مجلس إدارة "ون" ورئيسها التنفيذي، صرّح: "إنني متحمّس لإعلان عودة بطولة "ون" إلى الشرق الأوسط بأحد أكبر عروضنا حتى الآن. نحن نقوم بإعداد بطاقة عرض مذهلة مليئة بالنزالات، وستتضمّن نزالات على بطولة العالم في جميع أنواع الفنون القتالية التي نقدّمها. لا يسعنا الانتظار لتقديم عرض لأعظم جمهور على وجه الأرض، ونودّ أن نشكر قطر للسياحة والمدينة الإعلامية قطر على التعاون معنا لكتابة التاريخ".
المهندس عبدالعزيز علي المولوي، رئيس قطاع التسويق والترويج السياحي في قطر للسياحة، قال: "يسرّ قطر للسياحة أن تكون المستضيف الرسمي للحدث، والشريك المقدم وراعي صالة كبار الشخصيات لما سيكون أكبر عرض لبطولة "ون" على الإطلاق في المنطقة. هذه الإضافة إلى قائمة الفعاليات العالميّة التي تستضيفها قطر، تعزّز التزامنا بتقديم تجارب استثنائية تلقى صدىً لدى الجماهير المحلية والعالمية. بما أننا نتموضع بشكل استراتيجي كمركز للتجارب المتنوعة والديناميكية، فإنّ الشراكة مع "ون" تعكس التزامنا في استضافة أنشطة رياضية وترفيهية عالمية المستوى على مدار العام ليستمتع بها المقيمون والزوار".
الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية قطر، قال: "المدينة الإعلامية قطر ممتنة لهذا الامتياز بالوقوف إلى جانب شركائنا المحترمين في منظمة "ون" وقطر للسياحة، لاستضافة عرض "ون 166: قطر" في الدوحة. كشريك إعلامي رسمي، ندرك الأهمية التاريخية لهذا الحدث، وملتزمون بإيصال القصص المؤثرة للرياضيين العالميين، مما يعزز موقع قطر كوجهة إقليميّة للتجارب المتنوعة والديناميكية في الرياضة والترفيه، وبما يُساهم في تطور المشهد الإعلامي في قطر وخارجها".
سيتم بث عرض "ون 166: قطر" عبر قنوات beIN Sports في 1 آذار/مارس، انطلاقاً من الساعة 3:30 بعد الظهر، بتوقيت مكة المكرمة. سيتم الإعلان لاحقاً عن تفاصيل البث العالمي المتاح في أكثر من 190 دولة حول العالم.
نبذة عن بطولة "ون"
"ون" هي أكبر منظّمة للفنون القتالية في العالم، تصنّف من بين أفضل خمس منصّات رياضية إعلاميّة في العالم من حيث عدد المشاهدين والمشاركة، مع عدد مشاهدات تراكمي يتجاوز 400 مليون مشجّع، وفقاً لإحصاءات "نيلسن". تنتج "ون" وتوزّع عروضاً عالمية المستوى في أكثر من 190 دولة، تضمّ نخبة من نجوم الفنون القتالية وأبطال العالم من أكثر من 80 دولة في جميع أنواع الفنون القتالية بما في ذلك الفنون القتالية المختلطة، المواي تاي، الكيك بوكسينغ، الجوجيتسو البرازيلية، وسواها. يمكن متابعة عروض "ون" عبر أكبر منصات البثّ التدفقي المجانية والرقمية في العالم، بما في ذلك Prime Video، Globo beIN SPORTS، Channel 7 HD، Seven Network، SuperSport، ELEVEN Sports، La Liga TV، Claro Sports، Star Sports، iQIYI، One Sports، Abema، Coupang، NET TV، Vidio، Mediapro، Skynet، Mediacorp، Match TV، والمزيد.
نبذة عن قطر للسياحة
تتمثّل مهمة قطر للسياحة في ترسيخ مكانة قطر كوجهة تجتمع فيها الأصالة الثقافية مع الحداثة، تقصدها شعوب العالم لتجربة العروض الفريدة في مجال الثقافة والرياضة والأعمال والترفيه العائلي، ومتجذّرة في التميز في الخدمة. تختص قطر للسياحة بتنظيم وتطوير قطاع السياحة، مشجعة القطاع الخاص على الاستثمار فيه. كما تتولى تحديد الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة، ومراجعتها بشكل دوري والإشراف على تنفيذها، بهدف تنويع العروض السياحية في البلاد وزيادة الإنفاق السياحي. من خلال شبكة المكاتب التمثيليّة في أهم الأسواق العالميّة، والمنصات الرقمية المتطورة، تقوم قطر للسياحة بتوسيع حضور قطر على خريطة السياحة العالمية وتعزيز قطاع السياحة. الموقع الإلكتروني:
نبذة عن المدينة الإعلامية قطر
تُعتبر المدينة الإعلامية قطر، التي تأسست بموجب القرار رقم 13 لسنة 2019، مساحة تعاونية ناشئة، تحتضن المواهب ورواد الأعمال والشركات الإعلامية، وتقود صناعة الإعلام الإقليمي، لتُساهم في جهود التنويع الاقتصادي في دولة قطر. وهي تطمح للارتقاء بصناعة الإعلام في الدولة والمنطقة، من أجل إنشاء بيئة خلّاقة تُطلق العنان للأفكار والمحتوى الإبداعي.
بموجب تفويضها التشريعي والتطويري والاستثماري، تهدف المدينة الإعلامية في قطر لتأسيس مجتمع ابتكاري يكون مركزاً للإعلام التقليدي والرقمي، والتكنولوجيا، والتواصل، والبحث، والتطوير. وهي ترحّب بالمنظمات والأفراد على اختلاف مجالات عملهم، من البثّ والصحافة المقروءة والرقمية، والألعاب الإلكترونية، وصولاً إلى المحتوى الذي يُنتجه المستخدمون.
بطولة "ون" - العلاقات العامة
البريد الإلكتروني: ...
قطر للسياحة - المكتب الإعلامي
البريد الإلكتروني: ...
هذا يتم إصدار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير
– وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWire™ – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية مع نتائج مضمونة
MENAFN11122023003267001793ID1107575065