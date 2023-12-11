حشر بن مكتوم يتوج أنستاسيا بكأس «تحدي الحبتور» للتنس

توج سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس، الفائزات في ختام بطولة تحدي الحبتور الدولية 26 لتنس السيدات ((الزوجي والفردي)).

وفازت الروسية أنستاسيا تيخونوفا بلقب مسابقة الفردي في بطولة ((تحدي الحبتور))، بعد تغلبها على الهولندية أريان هارتونو، في المباراة النهائية على ملاعب التنس بفندق الحبتور جراند.

حسم

ونجحت تيخونوفا، المصنفة 106 عالمياً، في حسم المباراة النهائية بالفوز بمجموعتين دون رد، في مباراة استغرقت 84 دقيقة، لتحصل على كأس البطولة.

وفاز الزوجي المجري المصنف الأول على البطولة، والمكون من تيميا بابوس وفيرا زنوفيرفا، بلقب مسابقة الزوجي، بعد فوزه على الزوجي البريطاني المكون من أوليفيا نيكولاس وهيزر واطسون، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

مراسم

حضر مراسم التتويج خلف الحبتور رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور، وأحمد عبد الملك نائب رئيس اتحاد الإمارات للتنس، ونورة العتيبة ضيفة شرف البطولة، كما شهد الختام علي الزايدي القنصل العام الكويتي بدبي، ونورة بدور مديرة البطولة.

وشهدت البطولة التي تبلغ جوائزها 100 ألف دولار، مشاركة 88 لاعبة من الواعدات، وسط إقبال جماهيري كبير.

وأعرب خلف الحبتور عن سعادته بالنجاح الفني والتنظيمي للبطولة، التي حققت أهدافها، وتوجه بالشكر إلى سمو الشيخ حشر مكتوم بن جمعة آل مكتوم، على حضوره المباراة النهائية والحفل الختامي، وقدم التهنئة للفائزات، كما وجّه الشكر إلى الاتحاد الدولي للتنس، واتحاد الإمارات للتنس، على تعاونهما ودعمهما الفني للبطولة، وإلى فريق العمل المتطوعين، الذين بذلوا جهوداً كبيرة، حتى يخرج هذا العرس العالمي بصورة رائعة.

حرص

وأكدت الروسية أنستاسيا أنها قضت أسبوعاً مميزاً في دبي، وأشارت إلى حرصها على المشاركة في العام المقبل للدفاع عن لقبها.

وأكد أحمد عبد الملك، أن اتحاد التنس يولي البطولة أهمية خاصة، ويقدم كل الدعم الفني لها، لا سيما أنها تحقق نجاحات مستمرة.

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