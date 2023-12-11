3.4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

شهد السوق العقاري في دبي، أمس، مبايعة بقيمة 940 مليون درهم لأرض في نخلة جميرا، ضمن مشروع ((رويال أمواج)).

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك، بلغت مساحة الأرض 261712 قدماً مربعة، وبلغ سعر القدم 3591 درهماً. ومع هذه الصفقة الكبيرة، سجلت المبيعات العقارية 1.08 مليار درهم في أقل من ساعتين عبر 90 صفقة، الأولى في نخلة جميرا بقيمة 940 مليون درهم، والثانية في مدينة محمد بن راشد ديستريكت ون بقيمة 16 مليون درهم، والثالثة في منطقة الممزر بقيمة 14.9 مليون درهم.

وسجلت تصرفات عقارات دبي دبي أمس 3.4 مليارات درهم، مع 743 مبايعة بقيمة 2.81 مليار درهم، منها 74 مبايعة للأراضي بـ 1.45 مليار درهم و669 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.37 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 940 مليون درهم في نخلة جميرا ثم مبايعة بـ 169.48 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4. وتصدرت وادي الصفا 2 المناطق في عدد المبايعات مع 33 مبايعة بـ 15.56 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بـ 42.5 مليون درهم في نخلة جميرا، كأهم مبايعات الشقق والفلل وسجلت الرهونات 345.8 مليون درهم وتم تسجيل 72 هبة بـ 215.64 مليون درهم.