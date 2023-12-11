3.4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهد السوق العقاري في دبي، أمس، مبايعة بقيمة 940 مليون درهم لأرض في نخلة جميرا، ضمن مشروع ((رويال أمواج)).
وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك، بلغت مساحة الأرض 261712 قدماً مربعة، وبلغ سعر القدم 3591 درهماً. ومع هذه الصفقة الكبيرة، سجلت المبيعات العقارية 1.08 مليار درهم في أقل من ساعتين عبر 90 صفقة، الأولى في نخلة جميرا بقيمة 940 مليون درهم، والثانية في مدينة محمد بن راشد ديستريكت ون بقيمة 16 مليون درهم، والثالثة في منطقة الممزر بقيمة 14.9 مليون درهم.
وسجلت تصرفات عقارات دبي دبي أمس 3.4 مليارات درهم، مع 743 مبايعة بقيمة 2.81 مليار درهم، منها 74 مبايعة للأراضي بـ 1.45 مليار درهم و669 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.37 مليار درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 940 مليون درهم في نخلة جميرا ثم مبايعة بـ 169.48 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4. وتصدرت وادي الصفا 2 المناطق في عدد المبايعات مع 33 مبايعة بـ 15.56 مليون درهم.
وجاءت مبايعة بـ 42.5 مليون درهم في نخلة جميرا، كأهم مبايعات الشقق والفلل وسجلت الرهونات 345.8 مليون درهم وتم تسجيل 72 هبة بـ 215.64 مليون درهم.
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