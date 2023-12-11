عوائق أمام الوقود المستدام في الرحلة نحو «الطيران الأخضر»

ألقى توفان إرغينبيلجيك، رئيس رولز- رويس الشهر الماضي، بكل ثقله وراء الجهود الهادفة لإزالة الكربون من صناعة الطيران. يأتي ذلك رغم أنه كان قد أعلن إنهاء جهود الشركة في مجال الدفع بالطاقة الكهربائية أو بطاقة الهيدروجين.

ويرى إرغينبيلجيك، أن تعجيل المستقبل ذي المحتوى الكربوني الأقل سيتأتى من خلال استخدام وقود الطائرات المستدام، لكن التكلفة المرتفعة لإنتاج ما يكفي من الوقود المستدام، تمثل مجرد عائق واحد من بين عوائق عدة يتعين تجاوزها أولاً.

إن الوقود المستدام قد يبدو خياراً لرئيس تنفيذي جديد يهمه الآن التدفقات النقدية أكثر بكثير من ثاني أكسيد الكربون. ويتماشى ذلك بدرجة كبيرة مع التكنولوجيا الحالية للمحركات التي تقلل التكاليف الاستثمارية للمصنعين، فيما تحتاج تكنولوجيا الدفع بالكهرباء والهيدروجين عمليات تطوير ضخمة ومكلفة حتى تتوفر لها فرصة التغلب على الكثافات منخفضة الطاقة.

ولا يشكل وقود الطائرات المستدام الآن، سوى حصة ضئيلة من إجمالي الوقود المستخدم في صناعة الطيران عالمياً، وقد قدرها الاتحاد الدولي للنقل الجوي ((إياتا)) بنسبة 0.1 % فقط. ويقوم الإنتاج غالباً على عملية تحويل نفايات الدهون والزيوت، ويؤدي ذلك إلى خفض صافي الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 70 %، مقارنة بوقود الطيران الأحفوري، لكن المشكلة أن تكلفة الوقود المستدام أكثر من ضعفي الوقود التقليدي.

كما أن مخزونات المدخلات تضع الكثير من القيود على الإنتاج التجاري. وقد تكون المواد الاصطناعية التركيبية حلاً ممكناً. ويتم تصنيع أنواع الوقود هذه من خلال المزج بين الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون، لكن هناك مشكلة تتمثل في أنه للوصول إلى هذا الوقود ذي المحتوى الكربوني الأقل بنسبة 90 % مقارنة مع الكيروسين، لابد أن يكون الهيدروجين المستخدم مصنوعاً هو الآخر من مصادر متجددة.

أما ثاني أكسيد الكربون فيمكن التقاطه من العمليات الصناعية الموجودة أو بصورة مباشرة من الأجواء، لكن أيضاً لا تزال هذه التكنولوجيا على بعد سنوات من الإنتاج التجاري، حتى وإن كانت تحظى بدعم ومساندة من صناعة الطيران.

وتقوم شركات عديدة مثل رولز-رويس، وبوينغ، ويونايتد أيرلاينز، بضخ الأموال في الشركات الناشئة الناشطة في هذه المجال.

ومن هذه الشركات شركة ((أو إكس سيب سي يو)) التي تحظى أيضاً بدعم الحكومة البريطانية. ويمكن للمصادر الضخمة للطاقة المتجددة أن تجعل من المملكة المتحدة منتجاً مهماً في السنوات القادمة، لكن تبقى هناك حاجة لاستثمارات ضخمة لخفض التكاليف.

وحالياً، تصل تكلفة وقود الطائرات المستدام إلى ضعفي سعر الوقود التقليدي إذ تصل إلى 1500 دولار للطن. وتبلغ تكلفة الطن من الوقود الاصطناعي المحول من طاقة إلى سائل نحو 5500 دولار للطن، وفق تقديرات البروفيسور محمد بوركاشانيان، رئيس معهد الطاقة في جامعة شيفيلد، والذي يعتقد أنه بحلول العام 2023 يمكن أن تمثل أنواع الوقود هذه نحو 40 % من إجمالي الوقود المستدام المتاح للاستخدام، والذي تأمل المملكة المتحدة أن تبلغ حصته نحو 10 % من أنواع الوقود إجمالاً.

قد يبدو ذلك متفائلاً بدرجة كبيرة في ظل انخفاض مستوى توفر الهيدروجين الأخضر، لكن الأمر الإيجابي يتمثل في التزام واضح وطويل الأجل من جانب الصناعة.