بريطانيا لن تعاود الانضمام للاتحاد الأوروبي لعقود.. إن عادت مطلقاً !

سألني أوروبيون من داخل القارة مرتين الشهر الماضي، عمّا إذا كانت المملكة المتحدة ستعاود الانضمام للاتحاد الأوروبي، وأجبت بأن هذا لن يحدث لعدة عقود، إن عادت مطلقا، وذلك رغم التحول الذي طرأ على الرأي البريطاني بشأن الحكمة من وراء ((بريكست)).

وإذا علم الناخبون في العام 2016 ما يعرفونه اليوم لكانوا صوّتوا بالبقاء، لكنهم لم يكونوا يعلمون، فأفضوا إلى الظلام وثباً، أي أن هذه الوثبة حصلت بالفعل. وقد أخبرنا هراقليطس، الفيلسوف القديم: ((إنك لا تخطو في النهر ذاته مرتين، فلا أنت ولا النهر على حاليكما)). وينطبق الأمر ذاته على الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، فقرار معاودة التقدم للانضمام لن يأتي نقيضاً لقرار المغادرة، فقد تغير كلا الطرفين.

من الواضح تماماً أن الرأي البريطاني العام قد تغير على نحو كبير. وبحسب المركز الوطني للبحوث الاجتماعية، يُظهر متوسط ستة استطلاعات للرأي تفضيل %56 من المستجيبين معاودة الانضمام للاتحاد الأوروبي، فيما تراوحت الاستطلاعات الفردية بين %60 و %49 لصالح معاودة الانضمام. الأكثر دلالة هو تقرير صادر خلال شهر سبتمبر الماضي عن ((المملكة المتحدة في أوروبا المتغيرة مع الجماهير أولاً))، حيث ابنتي شريكة مؤسسة. فقد أفاد التقرير باعتقاد %22 من المصوتين لصالح المغادرة بأن ((بريكست)) أسفرت عن نتائج سيئة أو سيئة للغاية، مقابل %18 فقط رأوا أن الخروج أتى بنتائج جيدة أو جيدة للغاية. إذاً، فندم البريطانيين على الخروج أو ما يعرف بالـ((بريغريت)) رائج. لكن شعور المصوتين لصالح المغادرة بالإحباط الشديد ليس مفاجئاً، لكنه ليس جيداً أيضاً لسمعة ديمقراطيتنا.

إذاً فلماذا، رغم هذه الاستفاقة على حقيقة الأمر، وهي متوقعة تماماً، لا نبذل الجهود للانضمام مرة أخرى؟ هناك ثلاثة أسباب حاسمة: الأول أنه سيخلق سلسلة من أوجه عدم اليقين الجديدة الضارة. الثاني أنه سيمزق السياسة البريطانية إرباً بينما كانت في طور من الهدوء. الثالث هو أن الاتفاق الذي ستحصل عليه المملكة المتحدة سيكون مختلفاً برمته عن الذي كان في جعبتها، لأسباب ليس أقلها ما صرح به ميشيل بارنييه، مفاوض الاتحاد الأوروبي السابق، لـ ((فايننشال تايمز)): ((الاتحاد الأوروبي اليوم لم يعد ذلك الذي غادرته المملكة المتحدة. لقد بدأنا استخلاص الدروس المُستفادة من بريكست)).

إن عدم اليقين الذي ستفضي إليه معاودة التقدم واضح بجلاء. كما ستشغل معركة إعادة التقدم للانضمام الكثير من جهد البرلمان، وستكون هناك حاجة لإجراء استفتاء جديد، بل أعتقد أنهما سيكونان استفتاءين، الأول على إطلاق المفاوضات، والثاني لتقييم الشروط. ووسط كل ذلك، ستكون هناك مفاوضات جديدة، مع نتائج لا يمكن التنبؤ بها. وستبدو المملكة المتحدة في حالة ارتباك إذا فعلت ذلك عمّا قريب. وبالنسبة للأعمال، سيكون هذا بمثابة الكابوس.

فضلاً عن ذلك، فإن إعادة طرح السؤال ستؤدي إلى انقسام شديد. نعم، قد تسلك نتيجة الاستفتاء هذه المرة اتجاهاً معاكساً، لكن هذا بعيد تمام البُعد عن أن يكون أمراً أكيداً. لكن ما سيسفر عنه بالتأكيد هو إعادة تقسيم البلاد، إذ سيعتبره أنصار المغادرة خيانة، وسيراه أنصار البقاء فرصة للانتقام. وسيكون حزب العمال، إذا ما كان سيشكل للحكومة بالفعل، مجنوناً لتبني مشروع مثير لهذا القدر من الانقسام. الأسوأ من ذلك، أنه سيصرف الانتباه عن مجابهة العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، والسير كير ستارمر يعلم ذلك يقيناً.

الأكثر أهمية من ذلك، أن القرار في هذا الصدد لن يكون بيد المملكة المتحدة، حيث سيرغب الاتحاد الأوروبي في أن يكون واثقاً تماماً من أن العضو الجديد سيكون أكثر تعاوناً والتزاماً من ذاك القديم. فبالنظر إلى التحديات العديدة التي تواجه الاتحاد الأوروبي، ليس بإمكانه قبول عضوية دولة كبيرة يُحتمل أن تكون عدائية. ومن يمكنه نسيان ذلك المشهد المسيء عندما وقف نايغل فاراج وزملاؤه في حزب ((بريكست))، موجهين ظهورهم إلى المنصة، أثناء عزف النشيد الوطني بالجلسة الافتتاحية للبرلمان الأوروبي في عام 2019؟

إذاً، سيكون من المعقول إصرار الاتحاد الأوروبي على أنه لن تكون هناك انسحابات أو استثناءات، فهما من ماض ولّى. وسيتحتم أيضاً على المملكة المتحدة الانضمام إلى منطقة اليورو، ولن يكون هذا بمثابة اختبار لالتزامها فحسب، بل أيضاً سيصعّب عليها قرار المغادرة، مثلما أظهرت أزمة منطقة اليورو. وسيكون من المعقول أيضاً أن يطالب الاتحاد الأوروبي، قبل الشروع في أي مفاوضات، ألا تقل نسبة الموافقين على معاودة انضمام المملكة المتحدة في الاستفتاء عن 60 %، بل إن مطالبته بنسبة أعلى قد تكون معقولة. فقد كانت هناك نسبة 67 % من المصوتين لصالح الانضمام في 1975، لكننا نعلم أن حتى هذه النسبة لم تدم.

لقد تغير الاتحاد الأوروبي ذاته، ويتبدى ذلك من خلال الجيل القادم للاتحاد الأوروبي، وهي الحزمة المُتفق عليها استجابة لجائحة ((كوفيد 19)) في 2020، والتي أفسحت المجال أمام الاقتراض المُشترك. سيكون من المهم أيضاً اتخاذ قرار بشأن تنسيق الاستجابة للحرب في أوكرانيا. وستتضمن معاودة الانضمام بالتأكيد التزاماً بخلق اتحاد أوروبي أكثر تكاملاً، وهذا ما لا يرغبه سوى أقلية صغيرة من البريطانيين على ما يبدو.

وفي الوقت الراهن، يبدو نهج ستارمر هو وحده المعقول، وينطوي على حلول الخطوات العملية تجاه علاقة أوثق وأكثر تعاوناً محل المواقف الأيديولوجية. هل من المعقول أن يحلّ أي شيء محلّ هذا؟ نعم، إذا قرر ترامب انسحاب الولايات المتحدة من حلف الناتو، فكل شيء يمكن أن يتغير بيد أنه لن يكون حلاً يرغب فيه شخص عاقل حقاً.