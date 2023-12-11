زيادات رواتب الموظفين تربك سياسات البنوك المركزية

يرى الأشخاص العاديون حصولهم على زيادة في الأجور مصدراً للغبطة والسعادة، أما مسؤولو البنوك المركزية، ممن هم على شاكلة شخصية إبينزر سكروج البخيل في قصة تشارلز ديكينز، فيرون هذه الزيادة مدعاة للقلق والإزعاج. وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمو أجور الموظفين في بريطانيا بما يزيد على %7 في 2023، مقارنة بنسبة 5.5 % في منطقة اليورو (باستثناء لاتفيا وليتوانيا وكرواتيا)، و3.7 % في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن ما مدى إثارة ذلك للقلق في الواقع؟

يمكن للأجور أن ترتفع لأسباب عدة. الواضح منها أنها جزء من الاتجاه الصاعد للأسعار بصفة عامة، البالغ قرابة 2 % سنوياً. لكن قد يكون السبب الأفضل هو مكافأة الموظفين على إنتاجيتهم الأعلى، ومن شأن هذا دعم النمو بما يتراوح بين 1 و1.5 نقطة مئوية إضافية.

وقد تشمل المصادر الأخرى لقوة الأجور الحقيقية، انخفاض أسعار الواردات، فمن البديهي أن رغبة الأجانب في بيعنا أشياء أقل ثمناً أمر لطيف يمكن أن يجعلنا أفضل حالاً. أو قد يعود الأمر إلى مساومات الموظفين للحصول على نصيب أكبر من الكعكة الاقتصادية، ما يقلل من هوامش أرباح الشركات. لكن الاعتماد على أي منهما لدفع قاطرة زيادة الأجور للأبد ينطوي على مخاطر، ذلك أن الأجانب متقلبون، كما أن الأرباح ستنفد في نهاية المطاف.

وقد تتسبب مجموعة نهائية من العوامل المحركة لنمو الأجور في إهانة الاقتصاد حتى يوصف بأنه ((غير مُستدام)). إن مسؤولي البنوك المركزية تصيبهم حالة من العبوس بسبب ديناميكية رفع أرباب العمل للأجور رغبة منهم في الإبقاء على العمالة النادرة. كما يمكن أن يصابوا بالوجوم عند مطالبة العمالة بأجور أعلى لتغطية التكاليف المتزايدة للواردات، وحين لا يرغب أرباب الأعمال بدورهم في استيعاب هذه الزيادة في التكاليف. وبطبيعة الحال، سيعاني شخص إذا قرر الأجانب رفع أسعارهم. الأهم من ذلك كله، أن مسؤولي البنوك المركزية يخشون تماماً من ((آثار الجولة الثانية))، أي أن تسفر الأجور الأعلى عن ارتفاع الأسعار، ما يدفع بالتضخم إلى تخطي مستوى 2 %. وفي حالات متطرفة، من شأن هذا التسبب في دوامة للأجور والأسعار.

من الصعب مع ذلك فك شيفرة ما يعنيه كل ذلك للتضخم في أيامنا هذه. وإذا ما نظرنا إلى الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وبريطانيا، لوجدنا أن الأجور الحقيقية للموظفين تراجعت في العامين الماضيين. لكن من غير الواضح بالتحديد حجم التأثير الذي لا مفر منه للصدمات الحقيقية، مثل تصاعد أسعار الواردات أو انخفاض الإنتاجية، وما القدر الذي يُعد مؤقتاً عند لحاق الأجور بركب الأسعار على حساب الأرباح.

وعلى المدى المتوسط، يبدو مسؤولو البنوك المركزية متيقنين من وجوب انخفاض النمو الاسمي للأجور إذا أرادوا أن يصلوا إلى مُستهدفاتهم للتضخم. المطمئن هنا أن النمو الاسمي للأجور يبدو أنه بلغ ذروته، وقد لا ينخفض كثيراً في الولايات المتحدة. ومع ذلك، يواجه صناع السياسة صعوبة في الاسترخاء والإحساس بالراحة.

ورغم أن ضيق أسواق العمل لم يكن مصدر الارتفاع الأصلي للتضخم، فإن الخوف الأساسي يكمن في أنه ربما يتداخل مع مهمة إعادة الأجور والأسعار إلى مسار مُستدام. وتشير تقديرات الخبيرين الاقتصاديين، بن بيرنانكي وأوليفييه بلانشارد، هذا العام، إلى أن تأثير محاولة الموظفين ((اللحاق بالركب)) في الولايات المتحدة للاحتفاظ بدخولهم الحقيقية في مواجهة الصدمة التي تعرضت لها الأسعار كان ضعيفاً للغاية. ولكن بعد أن ضعف تأثير الصدمة المبدئية للتضخم، كان لارتفاع نسبة الوظائف الشاغرة إلى العاطلين تأثير مستمر في قدرة العمالة على السعي لزيادة أجورهم.

وهناك تحذير له علاقة بالأمر من جانب خبراء الاقتصاد لدى ((غولدمان ساكس))، الذين حذروا من تفاعل تاريخي بين تصاعد التضخم وضيق أسواق العمل في دفع الأجور إلى الارتفاع. ويعني ذلك أنه مع انخفاض التضخم أولاً، سيتهاوى نمو الأجور بدوره دون التسبب في تدهور كبير بصحة سوق العمل. لكن بمجرد تسجيل التضخم مستويات أقل تطرفاً، سيتطلب خفض الأجور أمراً ينطوي على قسوة شديدة.

ومن الأنباء الإيجابية في منطقة اليورو انخفاض أسعار الواردات أخيراً. وقد لاحظ المركزي الأوروبي مؤشرات على استيعاب الشركات لارتفاع الأجور في هوامش ربحها. ومن شأن كلا العاملين أن يدعما قدراً من النمو للأجور الحقيقية بعد تراجعها الأخير. لكن مع ذلك الإنتاجية كانت مخيبة للآمال. وحذرت إيزابيل شنابل، عضوة مجلس إدارة المركزي الأوروبي، في خطاب ألقته في 2 نوفمبر، من ((تكديس العمالة))، أي احتفاظ الشركات بالعمالة، ما سيدفع تكاليف العمل والتضخم للارتفاع.

وربما يشعر صناع السياسات لدى بنك انجلترا بتوتر شديد. وقد استنسخت دراسة حديثة لجوناثان هاسكل وآخرون، الدراسة التحليلية التي أجراها بيرنانكي وبلانشارد، وتوصلوا إلى أن نمو الأجور في بريطانيا اتسم بكونه أكثر استمراراً مقارنة بالولايات المتحدة. وكان النمو السنوي للأجور بقرابة 8 % أقوى مما توقع الغالبية، وحتى أعلى مما رجحته النماذج المعيارية للبنك ذاته.

الأنباء الإيجابية، مع ذلك، تتمثل في وجود مسار نحو شيء أكثر استدامة. وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفاض التضخم على نحو أسرع من النمو الاسمي للأجور في كل من بريطانيا ومنطقة اليورو والولايات المتحدة. ويعني ذلك قدراً من التعافي للأجور الحقيقية للموظف في العامين المقبلين، ما يتماشى مع موجات أخرى بدأت بنمو مرتفع للأجور والتضخم. وهكذا، يمكنك أن تقلق، بكل ما أوتيت من قوة، لكن ما زالت هناك مساحة للتمتع بنهاية سعيدة.