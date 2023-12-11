«الأحواض الجافة» تحدث البطاريات الهجينة للسفن الصغيرة

أطلقت الأحواض الجافة العالمية (إحدى شركات موانئ دبي العالمية) خطة جديدة لتحديث مجموعات البطاريات الهجينة للسفن الصغيرة، مما يساعد على تقليل انبعاثات الكربون من قطاع الخدمات البحرية.

ومن خلال العمل مع شركاء التكنولوجيا وفريق هندسي متخصص، تعمل الأحواض الجافة العالمية حالياً على تحديث إحدى قاطرات الميناء الخاصة بها بجيل جديد من تكنولوجيا البطاريات التي ستمنحها قدرة معززة. وبمجرد اكتمال المشروع، ستقوم الأحواض الجافة العالمية باستكشاف الفرص المتاحة لتحديث سفن العملاء الخارجيين، مثل اليخوت والمراكب الترفيهية، والاستفادة من البنية التحتية لبناء السفن وتصنيعها في ميناء راشد بدبي.

وبمجرد تعديلها، ستساعد هذه السفن الصغيرة على تقليل تكاليف الوقود ونفقات التشغيل، مع زيادة موثوقية السفينة أيضاً. وعندما يقترن ذلك بالطاقة المتجددة عبر الطاقة الشاطئية (توفير الطاقة الكهربائية على الشاطئ للسفينة على الرصيف أثناء إيقاف تشغيل محركاتها الرئيسية والمساعدة)؛ يمكن أن يساعد ذلك في تقليل الانبعاثات بشكل أكبر. وقد كان التعديل التحديثي للبطارية يقتصر تقليدياً على السفن الأكبر حجماً، لذا فإن مخطط الأحواض الجافة العالمية الجديد الذي يركز على السفن الصغيرة يعد إنجازاً كبيراً في الصناعة البحرية. وقدمت المنظمة البحرية الدولية (IMO) لوائحها لعام 2023، في وقت سابق من هذا العام، لتقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن الشحن الدولي بنسبة 40% بحلول عام 2030 و70% بحلول عام 2050 مقارنة بمستويات عام 2008 لكل من الشركات التجارية وغير التجارية.

أوعية

يعد نظام البطاريات الهجين التحديثي الجديد التابع للأحواض الجافة العالمية خطوة مهمة في دعم لوائح المنظمة البحرية الدولية وسيدعم في النهاية السوق العالمية المتنامية لخدمات التحديث.

مكاسب

وقال الكابتن رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي للأحواض الجافة العالمية: ((تدرك الأحواض الجافة العالمية أهمية تقليل انبعاثات السفن بما يتماشى مع المنظمة البحرية الدولية. وتعد المكاسب الناتجة عن تعديل حزم البطاريات على السفن البحرية الصغيرة ضرورية لإزالة الكربون من الصناعة البحرية على مستوى العالم. ويعد نظامنا التحديثي للبطارية الهجينة وسيلة مباشرة لخفض الانبعاثات، خاصة بالنسبة لسفن الصيانة التي تقوم بمسارات قصيرة يومية)).

وتعتبر المبادرة جزءاً من التزام الأحواض الجافة العالمية المستمر بالعمليات البحرية المستدامة. وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت هيئة كهرباء ومياه دبي أكثر من 200 ألف شهادة دولية للطاقة المتجددة (I-RECs) إلى موانئ دبي العالمية، والتي تشمل الاستخدام الكبير للطاقة في عمليات الأحواض الجافة العالمية في دبي. يضمن نظام I-RECS أن الكهرباء المستهلكة يتم توليدها من مصادر متجددة.

وبالإضافة إلى ذلك، تستكشف الأحواض الجافة العالمية أنواع الوقود البديلة لتشغيل السفن، وكان لها دور فعال في بناء منصات التيار المباشر عالي الجهد (HVDC) والتيار المتناوب عالي الجهد (HVAC) لشركات طاقة الرياح المتجددة في جميع أنحاء العالم، مما يخلق رابطاً حاسماً بين المنصات البحرية ومحطات الطاقة. المستخدمين النهائيين على الأرض. ويمتد هذا العمل إلى صيانة منصات طاقة الرياح البحرية المتجددة، مما يؤكد بشكل أكبر دور الأحواض الجافة العالمية في تعزيز مصادر الطاقة المستدامة.