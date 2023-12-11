موانئ دبي العالمية تختار «إيديكس» لتنفيذ بنية المرحلة 3 بمحطة جنوب جدة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة إيديكس عن منحها مشروع البنية التحتية الرئيسية وأعمال الطرق لمحطة حاويات جنوب جدة (المرحلة 3) مع موانئ دبي العالمية - جدة في المملكة العربية السعودية. وسيزيد هذا المشروع من قدرة الميناء على مناولة الحاويات ويدعم استراتيجية المملكة.
يشمل نطاق عمل شركة إيديكس أعمال البنية التحتية على مساحة إجمالية تبلغ 100.000 متر مربع، بما في ذلك الأعمال الترابية وطبقات الرصف وعلامات الطرق والشبكات الكهربائية وشبكات الصرف الصحي وشبكات مكافحة الحرائق وجسور التبريد. وعند الانتهاء، ستزيد المحطة التي سيتم تجديدها من سعة مناولة الحاويات في الميناء من ٢.٤ مليون إلى ٣ ملايين حاوية نمطية بحلول عام ٢٠٢٤.
ويتماشى هذا المشروع المهم مع رؤية المملكة لتعزيز قدراتها اللوجستية والنقل البحري مع ترسيخ مكانة جدة مركزاً تجارياً ولوجستياً بارزاً على ساحل البحر الأحمر.
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