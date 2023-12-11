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موانئ دبي العالمية تختار «إيديكس» لتنفيذ بنية المرحلة 3 بمحطة جنوب جدة

12/11/2023 7:26:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة إيديكس عن منحها مشروع البنية التحتية الرئيسية وأعمال الطرق لمحطة حاويات جنوب جدة (المرحلة 3) مع موانئ دبي العالمية - جدة في المملكة العربية السعودية. وسيزيد هذا المشروع من قدرة الميناء على مناولة الحاويات ويدعم استراتيجية المملكة.

يشمل نطاق عمل شركة إيديكس أعمال البنية التحتية على مساحة إجمالية تبلغ 100.000 متر مربع، بما في ذلك الأعمال الترابية وطبقات الرصف وعلامات الطرق والشبكات الكهربائية وشبكات الصرف الصحي وشبكات مكافحة الحرائق وجسور التبريد. وعند الانتهاء، ستزيد المحطة التي سيتم تجديدها من سعة مناولة الحاويات في الميناء من ٢.٤ مليون إلى ٣ ملايين حاوية نمطية بحلول عام ٢٠٢٤.

ويتماشى هذا المشروع المهم مع رؤية المملكة لتعزيز قدراتها اللوجستية والنقل البحري مع ترسيخ مكانة جدة مركزاً تجارياً ولوجستياً بارزاً على ساحل البحر الأحمر.

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