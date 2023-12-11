

فرضت الكرة العربية نفسها بقوة على حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الذي أقيم مساء الإثنين في مدينة مراكش المغربية.

كان للكرة العربية حضور قوي بـ 13 بصمة مختلفة، حيث فاز المغاربة بخمس جوائز، حيث ذهبت جائزة أفضل مدرب لوليد الركراكي المدير لأسود أطلس رابع كأس العالم الأخيرة (قطر 2022).

وفاز المغربي ياسين بونو لاعب الهلال السعودي بجائزة أفضل حارس مرمى، ومنتخب المغرب بجائزة أفضل منتخب بعد إنجازه التاريخي في مونديال قطر.

لم يتفوق المغاربة على مستوى الرجال فقط، بل فازت نسرين الشاد بجائزة أفضل لاعبة شابة، ومواطنتها فاطمة تجناوت بجائزة أفضل لاعبة داخل حدود القارة السمراء، التي تواجدت أيضا في التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعبة في أفريقيا.

وصعد فريق الأهلي المصري لمنصة التتويج ثلاث مرات بفضل فوزه بخمس بطولات محلية وقارية في الموسم الماضي تحت قيادة مديره الفني الحالي السويسري مارسيل كولر.

فاز العملاق المصري بجائزة أفضل فريق للرجال، ولاعبه الجنوب أفريقي بيرسي تاو بجائزة الأفضل داخل القارة، ومحمود عبد المنعم كهربا بجائزة هدف العام.

كما تواجد ثلاثة نجوم عرب في تشكيل منتخب أفريقيا لأفضل 11 لاعبا في أفريقيا لعام 2023، وهم الثنائي المغربي أشرف حكيمي وسفيان أمرابط إضافة إلى المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

بخلاف مصر والمغرب كان لنيجيريا حضورا بارزا في حفل الكاف، بفوز فيكتور أوسيمين نجم النسور الخضراء وفريق نابولي الإيطالي بالجائزة الأكبر أفضل لاعب، كما فازت مواطنته أسيسات أوشوالا مهاجمة برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعبة.

وفازت النيجيرية تشياماكا ننادوزي بجائزة أفضل حارسة مرمى، وذهبت جائزة أفضل منتخب للسيدات لمنتخب نيجيريا، وتواجدت أيضا 3 لاعبات في منتخب القارة.

ولمعت جنوب أفريقيا بجائزتين في حفل مراكش، بفوز صن داونز بجائزة أفضل فريق للسيدات، وديزيري إيليس بجائزة أفضل مدير فني لفرق السيدات بخلاف تواجد 5 لاعبات في التشكيل المثالي لمنتخب القارة.

وبثلاث بصمات ظهرت السنغال في فوز لامين كامارا بجائزة أفضل لاعب شاب إضافة إلى تواجد الثنائي ساديو ماني وكاليدو كوليبالي في التشكيل المثالي لمنتخب أفريقيا.

اقرأ أيضاً:

مصر والمغرب يرفعان رأس العرب بـ 13 بصمة في حفل جوائز الكاف

ثلاثة نجوم عرب في تشكيل منتخب أفريقيا لعام 2023

محمود كهربا يمنح الأهلي المصري جائزة ثالثة في حفل الكاف

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز