دبي أوبرا وجهة مفضلة لأشهر الموسيقيين العالميين

تواصل دبي أوبرا استقطاب روائع الموسيقيين في العالم، واحتضان معزوفات لأشهر رواد التجديد والإبداع في الحقل، من شتى بقاع المعمورة، ومن بين فعالياتها وبرامجها المتفردة في هذا الخصوص مهرجان إن كلاسيكا الدولي للموسيقى، الذي سيقام في أوبرا دبي، بين 1 و15 فبراير من العام المقبل، بجانب حفل ختامي في 23 فبراير، بمسرح فندق جميرا زعبيل سراي الفخم بخمس نجوم، ما يتيح الفرصة لعشاق الموسيقى، للاستمتاع بأفضل العروض الموسيقية لأكثر من ثلاثة أسابيع.

ويحتضن المهرجان في دورته الجديدة مجموعة كبيرة من المؤدين من مختلف أنحاء العالم، ليقدموا أفضل العروض الموسيقية الكلاسيكية، وسط أجواء استثنائية لا تُنسى، إذ يشارك فيه 15 من أشهر العازفين المنفردين حول العالم، بمن فيهم عازفو الكمان مكسيم فينغيروف (موناكو)، وستيلا تشن (الولايات المتحدة الأمريكية)، ومارك بوشكوف (بلجيكا)، وكلارا جومي كانغ (كوريا الجنوبية/ ألمانيا)، وجيمس إهنس (كندا)، ودايشن كاشيموتو (اليابان)، بالإضافة إلى نخبة من عازفي البيانو، بمن فيهم فاضل ساي (تركيا)، ويول أوم سون (كوريا الجنوبية)، ويينكون سانوو (كوريا الجنوبية)، وبهزود عبد الرحيموف (أوزبكستان)، وزي زي (هونج كونج/ الولايات المتحدة الأمريكية)، وإنريكو بيس (إيطاليا)، وفرانك برالي (فرنسا)، إضافة إلى أوركسترا برلين السيمفونية وأوركسترا أكسفورد الفيلهارمونية، بقيادة نخبة من قادة الأوركسترا العالميين، بمن فيهم إيفيند غولبيرغ يانسن (النرويج)، وأنو تالي (إستونيا)، وجون وارنر (المملكة المتحدة)، ونبيل شحادة (ألمانيا)، وكريستوف بوبن (ألمانيا)، ولوكاس ماسياس (إسبانيا) ماريوس بابادوبولوس (المملكة المتحدة).

ويعرض المهرجان بدورة 2024 أروع المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية من تأليف يوهان برامز، وبيوتر إلييتش تشايكوفسكي، بالإضافة إلى المقطوعات المعاصرة من إبداع المؤلف المقيم أليكسي شور، وسيستمتع الحضور في قاعات دبي أوبرا بألحان أعظم المؤلفين الموسيقيين، بمن فيهم لودفيغ فان بيتهوفن، وكاميل سان سانس، وماكس بروخ، وإدوارد إلجار، وبدرجيخ سميتانا، بالإضافة إلى فولفغانغ أماديوس موزارت، وروبرت شومان، وفيلكس مندلسون، وأنتونين دفورجاك وجواكينو روسيني، وغيرهم.