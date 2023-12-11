«ورثة الصمت».. رواية تبحر في قضايا الهوية وتشابكاتها

تشابكات الهوية وأسئلتها المتداخلة موضوع جوهري، وثيم رئيسة في عوالم رواية ((ورثة الصمت)) للكاتبة والمخرجة السورية عبير داغر إسبر، التي تصدر قريباً عن دار هاشيت أنطوان/ نوفل، إذ إن الرواية تعنى بالأسئلة التي تؤرق مجتمعات كثيرة، تبحث عن إجابات شافية لسؤال الهوية، وفيها تقدم الكاتبة رؤية تتسم بالغرابة قليلاً في سياق الموضوع المطروق، عارضة قضايا مجتمعية وتاريخية، وسرديات متباينة.

وجاء في نبذة الكتاب: في الرحيل تتناسل الأمكنة، تفرد المرافئ والمطارات أذرعها، وتبتلع الراحلين قبل أن تلفظهم في صقيع المدن. عائلة قدسي السورية تأقلمت مع ثلج مونتريال، لكن شمس حمص لا تزال تسكن صدور أفرادها كلغم مؤجل، أو كحلمٍ عنيد.

نانا فجرت اللغم بيديها، وأنهت باكراً صفقتها مع المنفى. حسن ندهته الشمس فلبى. أما سامي فقد نجح في خسارة كل حقائبه... وجانو حمل بين يديه طفلة هزمتها الحياة قبل أن تخوضها حتى، فأي خلاص في مناف تبدو أقرب إلى عطب داخلي منها إلى هجرة جغرافية؟. جدير بالذكر أن عبير داغر إسبر، روائية ومخرجة سورية مقيمة في كندا، حاصلة على العديد من المنح والجوائز الأدبية، كتبت للصحافة مقالات نقدية في الأدب والسينما، كما أخرجت العديد من الأفلام الوثائقية والروائية.

صدرت لها روايات ((لولو))، التي نالت المرتبة الأولى في جائزة حنا مينه للرواية في سوريا عام 2003، و((منازل الغياب))، التي حصلت على الجائزة الأولى في احتفالية دمشق عاصمة للثقافة العربية عام 2008، و((قصقص ورق)) (2009). ((ورثة الصمت)) هي روايتها الثانية الصادرة عن دار نوفل، بعد ((سقوط حر)) (2019).