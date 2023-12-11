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319 عملاً لـ 50 فناناً من 25 دولة في مهرجان الفنون الإسلامية

12/11/2023 7:26:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مهرجان الفنون الإسلامية، تفاصيل الدورة الخامسة والعشرين ((تجليات))، التي تنطلق تحت رعاية صاحب الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضوِ المجلسِ الأعلى حاكم الشارقة، غداً، في متحف الشارقة للفنون، ومؤسسات وأماكن عرض أخرى في الإمارة.

132 فعالية

وأشار محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، مدير المهرجان إلى أن الدورة الجديدة من المهرجان، ستضم 132 فعالية من معارض، وورش فنية، ومحاضرات، و319 عملاً فنياً، يقدّمها 50 فناناً من 25 دولة عربية وكافة دول العالم.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي عُقِدَ في الدائرة، بحضور عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، وعدد كبير من الفنانين المشاركين في المهرجان، إضافة إلى اللجان العاملة، ووسائل إعلام عربية وأجنبية، وقدّمته الإعلامية الإماراتية نورة شاهين.

حدث نوعي

وقال محمد القصير: ((على مدار خمسة وعشرين عاماً، شكّل مهرجان الفنون الإسلامية في الشارقة حدثاً فنياً نوعيّاً، فقد أعاد هذه الفنون الأصيلة إلى مكانتها العالمية، جنباً إلى جنبٍ مع الفنون الجميلة الأخرى، وإذ يسهم المهرجان في تعزيز حضور الفن الإسلامي، فإن ذلك يأتي بفضل رعاية كريمة من صاحب السّمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تأكيد أهمية الفنون، بوصفها جسراً يقرّب المسافات بين الشعوب)).

وأضاف أن الدورة الجديدة تنطلق الأربعاء بحلةٍ جديدة، لتواصل تنفيذ رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، في تحقيق حوار إنساني حضاري، أساسه مشروع ثقافي وفني في الشارقة.

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