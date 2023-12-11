مبارك العامري يحيي أمسية «ليالي الشعر» الأخيرة في «الظفرة للكتاب»

أسدل مهرجان الظفرة للكتاب 2023، أول من أمس، الستار على فعالياته التي انطلقت في الرابع من ديسمبر الجاري تحت شعار ((يسقي الظفرة ويرويها)). واختُتم برنامج ((ليالي الشعر: أصوات حبّتها الناس)) بأمسية أحياها الشاعر مبارك بن يافور العامري، وألقى فيها عدداً من قصائده الغزلية التي تلاقت مع أنغام الإيقاع والموسيقى التي عبق بها المكان.

قيمة

شارك في الأمسية الشعرية، التي نظّمها مركز أبوظبي للغة العربية، الشاعر والإعلامي عبيد بن قذلان المزروعي، الذي تألّق في تقديم الأمسيات ومحاورة الضيوف طيلة أيام المهرجان، وأسهم بحضوره ومعلوماته الغزيرة حول التراث المحلي في إثراء ليالي الشعر ومضاعفة قيمتها الثقافية. كما أثبت المطرب قصي المعمري حضوره الجميل على خشبة المسرح برفقة الإيقاعيين عبدالله عبد الكريم وعلي البلوشي.

وتحدّث الشاعر العامري، نجل الشاعر الكبير يافور قران العامري، عن تجربته الشعرية وبداياته فيها، قائلاً: ((ولدت في أسرة تتميّز بنظم الشعر، فجدي شاعر، ووالدي شاعر معروف، وخال والدي شاعر أيضاً، فكان من الطبيعي أن أرث هذه الموهبة. وقد كتبت الشعر منذ كان عمري 13 عاماً، ثم بدأت بإلقاء أشعاري أمام الناس، وتأثّرت بتجربة الوالد وأشعاره، حتى إن أشعار المجاراة التي نظمتها كنت أردّ بها على أشعاره)).

وتطرّق الشاعر إلى مشاركته في برنامج شاعر المليون، التي لم يكتب له الوصول إلى نهائياتها لوفاة جدّه آنذاك وحزنه عليه، وهو ما دفعه إلى الانسحاب من البرنامج وعدم إكماله.

وفي ختام الحفل حظي الشاعر بتكريم من مركز أبوظبي للغة العربية، الذي قدّم له لوحة فنية تعبيراً عن التفاعل مع مشاركته المتميّزة في المهرجان. وعبّر الفنّانون في اختتام الفعالية عن شكرهم للمركز الذي أبرز مواهبهم وقدّمهم للناس في هذه التظاهرة الثقافية والفنّية المهمة.