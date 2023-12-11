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«دبي الدولي للكتابة» يختتم ورشة «أدب الطفل» في الكويت

12/11/2023 7:26:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتم برنامج دبي الدولي للكتابة، أحد أبرز المشاريع المعرفية لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ورشة ((أدب الطفل)) التي عُقدت في استوديو الطاقة الإبداعية في دولة الكويت على مدار أربعة أشهر، وتخللتها سلسلة من الجلسات التدريبية تحت إشراف الكاتبة هدى الشوا.

تنمية المهارات

وأكَّد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن تنظيم ورش وجلسات برنامج دبي الدولي للكتابة يندرج في إطار نهج المؤسَّسة لتطوير المدارك المعرفية، وتنمية مهارات الكتابة وصقل مواهب الصياغة القصصية، وترسيخ ثقافة القراءة والكتابة على امتداد المنطقة، لا سيما لدى فئتي الناشئة والشباب.

وأشاد بن حويرب بنجاح هذه الدورة من ورشة برنامج دبي الدولي للكتابة في دولة الكويت، والتي توِّجت بإصدار مجموعة من المؤلفات القصصية التي ستثري مكتبة القصص العربية.

وتضمّنت الورشة جانباً نظرياً تناول أسس ومبادئ الكتابة القصصية.

وأثمرت جلسات الورشة عن 6 قصص كتبتها المتدربات، وهي: قصة ((عازف المجازف)) التي كتبتها جهان علي؛ وقصة ((نمر في الديوانية)) التي كتبتها سارة عبد الحميد؛ وقصة ((في حديقة الجيران: ورطة!)) وكتبتها نسمة شريف؛ وقصة ((البالونة ذات العيون)) وكتبتها بلقيس حيدر؛ وقصة ((بيّوض)) من كتابة فجر صباح؛ وقصة ((دفدوفة تقفز فرحاً)) بقلم نورة ضيدان.

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