عادل خزام يحصد «جائزة التميز» في «طريق الحرير الدولي للشعر»

أعلنت لجنة الشعر الدولية التابعة لمنتدى طريق الحرير العالمي التابع للأمم المتحدة عن منحها الشاعر الإماراتي عادل خزام جائزة التميز في الشعر، وذلك أثناء انعقاد الدورة الرابعة لمهرجان طريق الحرير الدولي للشعر، ومهرجان طريق الحرير الدولي للشعر والسينما في مقاطعة جينغيانغ الصينية قبل عدّة أيام.

وكان خزام الشاعر العربي الوحيد الذي حصد جائزة في هذا المهرجان ((المزدوج)) الذي يشارك في تنظيمه أيضاً الاتحاد الدولي لشعراء طريق الحرير برعاية صحيفة ((الكاتب)) الصينية ومجلة ((شعراء العالم)). فيما فاز ببقية الجوائز شعراء من الولايات المتحدة وروسيا والصين ونيبال والسويد وسويسرا وكندا وتركيا ونيوزيلاندا. وبالإنابة عن خزام تسلّم الجائزة والدرع الشاعر الصيني كاو تشوي في حفل توزيع الجوائز الذي حضره الشاعر المعروف ماكس لو، رئيس منتدى طريق الحرير العالمي التابع للأمم المتحدة، ومدير لجنة التحكيم وهو أيضاً نائب رئيس جمعية الشعر الصينية، والشاعر وو سيجينغ رئيس تحرير مجلة ((استكشاف الشعر)) وحشد كبير من المسؤولين ومديري الجامعات وممثلي الجهات الثقافية.

صوت عالمي

وبهذه المناسبة، قال الشاعر عادل خزام: ((سعيد بحصولي على هذه الجائزة باسم الإمارات وكل العرب في هذا المحفل العالمي المهم))، مضيفاً: ((إن الشعر اليوم أصبح صوتاً عالمياً ولم يعد يقتصر على حدود مكانٍ بعينه، حيث تمنحنا الترجمة ميزة التواصل مع شعوب العالم لنقول كلمتنا ورؤيتنا لهذا الوجود)).

ورأى خزام أن المشاركة في المهرجانات الشعرية العالمية تمنح الشاعر فرصة رائعة للاحتكاك مع شعراء العالم، مؤكداً ضرورة أن يكون الشاعر مبدعاً بلغته الأم أولاً، وأن يعمل على مشروعه الثقافي بجهد أكبر، ثم بعد ذلك يمكنه العمل مع شعراء العالم لإيصال جماليات قصيدته إلى العالمية.

وسبق لخزام أن شارك في العشرات من المبادرات الشعرية حول العالم، وحصد مجموعة من الجوائز العالمية في الشعر من بينها جائزة أفضل شاعر دولي للعام 2021 من الصين، وجائزة توليولا في إيطاليا وغيرها، كما أصدر في إكسبو دبي 2020 (شجرة شعر العالم) وهي أنطولوجيا عالمية شارك بها أكثر من 400 شاعر عالمي، ويستعد خزام قريباً لإطلاق مشروع شعري عالمي جديد هو الأول من نوعه على مستوى العالم ولكنه هذه المرة سيكون باللغة العربية.