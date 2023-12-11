صقر غباش ورئيس «المستشارين المغربي» يزوران مناطق خورفكان التراثية

زار معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والنعم ميارة رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية الشقيقة، فرع معهد الشارقة للتراث في مدينة خورفكان، ضمن إطار جولة ميدانية على المناطق والمعالم التراثية التابعة للمعهد في مدينة خورفكان، حيث كان في استقبالهم خالد أحمد الشحي مدير فرع المعهد بخورفكان، وعدد من موظفي وموظفات المعهد.

جولة

وجال معالي صقر غباش والنعم ميارة في متحف الحرف التقليدية بالمعهد، وقاما مع الوفد المرافق بالاطلاع على محتويات المتحف وما يضمه من عرض للحرف المتوارثة من الآباء والأجداد والمنتجات اليدوية التي أبدعتها أناملهم وسواعدهم لتلبية متطلبات الحياة والعيش في الزمن الماضي على هذه الأرض الطيبة.

واطلع الوفد على المنطقة التراثية في مدينة خورفكان، حيث تمت زيارة مجموعة البيوت والمتاحف الشخصية والتعرف على ما تحتويه من خلال تشكيلة غنية من المقتنيات التي تأخذ الزائر في رحلة رحبة ومساحة تراثية ثقافية مفعمة بعبق الماضي العريق.

وفي هذا الإطار، أعرب معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي والنعم ميارة والوفد المرافق له عن جزيل الشكر لمعهد الشارقة للتراث على حفاوة الاستقبال والجهود المبذولة في صون التراث والحفاظ على الهوية.

تاريخ عريق

وأكد معاليه أن المعالم والمناطق التراثية الفريدة في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة ومن ضمنها مدينة خورفكان هي ثمرة اهتمام وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرصه على تعزيز ارتباط الإنسان بالمكان وما يحمله من تاريخ عريق وقيم أصيلة تعبر عن الولاء والانتماء للوطن وثقافته، لافتاً إلى أن المشروعات الحضارية النوعية التي يطلقها سموه ترسخ مكانة الإمارة على خارطة السياحة التراثية والثقافية والبيئية على المستوى المحلي والعربي والعالمي.