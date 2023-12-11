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ملك السويد يسلم فوسه جائزة نوبل للأدب

12/11/2023 7:26:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تسلم الكاتب والمؤلف المسرحى والشاعر النرويجي، يون فوسه، الفائز بجائزة نوبل للأدب، الجائزة، في حفل في ستوكهولم، أول من أمس، إذ قدمها له ملك السويد كارل السادس عشر. وقال أندرس أولسون، رئيس لجنة نوبل للأدب: ((عمل فوسه يركز على صعوبات إيجاد مسار في الحياة)).

وأضاف أولسون: ((يون فوسه يستخدم أبسط الكلمات، ويكتب عن تجارب يمكن لنا جميعاً أن نرتبط بها)).

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