ملك السويد يسلم فوسه جائزة نوبل للأدب

ملك السويد يسلم فوسه جائزة نوبل للأدب
التاريخ
12/11/2023 7:26:11 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
تسلم الكاتب والمؤلف المسرحى والشاعر النرويجي، يون فوسه، الفائز بجائزة نوبل للأدب، الجائزة، في حفل في ستوكهولم، أول من أمس، إذ قدمها له ملك السويد كارل السادس عشر. وقال أندرس أولسون، رئيس لجنة نوبل للأدب: ((عمل فوسه يركز على صعوبات إيجاد مسار في الحياة)).
وأضاف أولسون: ((يون فوسه يستخدم أبسط الكلمات، ويكتب عن تجارب يمكن لنا جميعاً أن نرتبط بها)).
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