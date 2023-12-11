«خيوط الحياة» في دبي.. منحوتات تحتفي بجماليات الطبيعة

تحتفي الفنانة المصرية، يسرا وهبة، في معرضها الفردي الأول المقام في غاليري فيرتي المعاصر بدبي تحت عنوان ((خيوط الحياة الشفافة))، بإيقاع الطبيعة دائم التغير، والتجربة الإنسانية والروح الأنثوية، التي لا تقهر، وذلك عن طريق أربع مجموعات متميزة من المنحوتات، التي تستكشف أبعاداً مفاهيمية وجمالية عبر أشكال من الحياة العضوية، كالشعاب المرجانية والأزهار والسوائل المتناثرة.

أشكال مبتكرة

ويشير موقع غاليري فيريتي المعاصر، إلى أن أعمال الفنانة في المعرض، الذي يستمر حتى فبراير المقبل، تبرز الجمال الكامن وراء جوانب الحياة الجامحة، وجاذبية تمثيلها بأشكال مبتكرة، تجسد حيوية العالم الطبيعي، وأعمال الفنانة مميزة ومتحولة الشكل، وتجسد ألوان الطبيعة وملمسها وحركتها في شكل عضوي.

وتبتكر الفنانة بفضل معرفتها في العلوم الصيدلانية، رحلة داخل ((طبقات شفافة))، تستكشف من خلالها طرق دمج العلم بالفن، فتستخدم مادة الراتنج الشفاف، وتقوم بتحويل شفافية السائل إلى شكل صلب لإنشاء منحوتات ترمز إلى الرقة والقوة، كطريقتها في تجسيد المرونة المتأصلة في الطبيعة والنساء على حد سواء، ففي مجموعة المعرض الأولى تتكشف منحوتات جريئة ذات طبقات حمراء بعنوان ((الكشف عن الجمال البري))، تغوص من خلالها الفنانة في مجازية الحياة النباتية والنظم البيئية البحرية، مستخدمة عناصرها كرموز لتجسيد الطبقات المتعددة الأوجه للتجربة الإنسانية، فتتكشف كل قطعة كشاهد على القوة المتأصلة والرقة داخل الروح الأنثوية.

وفي مجموعة أخرى بعنوان ((أصداء مترابطة- إيقاعات من المد والجزر)) تحاكي منحوتات الفنانة الأنماط الإيقاعية للمحيط، وتغوص في النسيج المعقد، الذي تحيكه حركاته وأزهاره البحرية اللازوردية وأشكال مرجانه، لالتقاط التفاعل الديناميكي بين الإنسان والطبيعة.

رحلة حسية

أما مجموعة منحوتاتها بعنوان ((الانسجام غير المقيد))، فهي عبارة عن منحوتات مغمورة بظلال اللون الأزرق تذكر بالمحيط، وتشكل استعارة لغياب الجمود في الحياة، وفي تلك المجموعة تتشابك عناصر الهوية بالذاكرة والثقافة، وفق موقع غاليري فيريتي المعاصر.

استمتاع

وأخيراً في مجموعة ((لحظات رائعة))، تحض الفنانة على ((التوقف والاستمتاع بلحظات الحياة))، وتقدير التوازن الدقيق بين القوة والهشاشة، حيث ترمز طبقات أرق من المنحوتات الشفافة إلى طبيعة الحياة العابرة. وفي كل قطعة تكشف الفنانة، عن الأنماط الموجودة ليس فقط في علم الأحياء، بل في العواطف، كاشفة عن جمال لحظات الحياة العابرة، وعاكسة الطاقة الكامنة فيها.