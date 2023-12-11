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خالد الهنداسي: ثقافة الاستدامة راسخة في تراث وحاضر مجتمع الإمارات

12/11/2023 7:26:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عكست الممارسات اليومية في حياة ابن الإمارات في الماضي، العديد من أشكال الاستدامة، حيث استعان بالموارد المحيطة به لتلبية احتياجاته اليومية سواء في العمران والغذاء والحرف وغيرها الكثير.

نمط حياة

يشرح الباحث في مجال التراث والكاتب خالد بن جميع الهنداسي، نمط الحياة المستدام الذي عاشه الآباء في الماضي فيقول: ((الاستدامة وجدت في الحرف الشعبية والتراث الإماراتي بشكل واضح وملموس منذ القدم، سواء في الصناعة كصناعة السفن الشعبية، أو المأكولات والأدوات التي كانت تستخدم في الماضي، إذ شكلت الاستدامة نمط حياة لدى الأجداد والآباء، وعلى سبيل المثال، الفخار الذي لا يعتبر استدامة فقط بل هو أيضاً شكل من أشكال الابتكار يصلح حتى للاستخدام في حال انقطاع مصادر الطاقة، فهو يعتبر وسيلة للتبريد، وغيرها من الأمور، والعمران كذلك طريقة صناعة المنازل في السابق باستخدام اليص، وأيضاً القراقير التي استخدمها النوخذة للصيد والتي كانت تصنع من عسج النخيل، كل ذلك يشكل نوعاً من أنواع الاستدامة)).

وأكد على أن رغم بساطة البيئة في تلك الفترة إلا أن الأجداد ابتكروا وصنعوا من بيئتهم شيئاً جديداً يلبي احتياجاتهم، وكانت ولاتزال النخلة هي الأم ومصدر الكثير والعديد من هذه المتطلبات والاحتياجات.

وتابع: ((تكيف ابن البيئة مع بيئته خير دليل على وجود الاستدامة وممارساتها منذ القدم، وحتى الآن ابن الإمارات لا ينسلخ عن تراثه وعاداته)).

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