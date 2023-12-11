بطولة فزاع لليولة .. منافسات نوعية وأجواء حماسية

تمكن حمد لوتاه، وعلي العزيزي، من انتزاع مقعدي التأهل في الحلقة الثالثة، من النسخة الـ24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ19 من برنامج الميدان، التي تنظمها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وهي البطولة الأكبر والأكثر شمولية من نوعها في نشر وغرس الموروث الشعبي، وتشهد مشاركة وتنافساً قوياً رغبة في الفوز بالبطولة.

حلقة مميزة

وجاءت الحلقة الثالثة، مميزة بكافة تفاصيلها وذات إيقاع سريع ومستويات متقاربة بين المشاركين، حيث تنافس فيها أربعة من اليولة، في 6 تحديات، وهي اليولة، تحدي الموروث، السباحة، الرماية، عد القصيد، والركض بالهجن، وشهدت تفوق حمد لوتاه من دبي، بتحقيقه 75 علامة، ورافقه بالتأهل علي العزيزي من العين، الذي استطاع أن يقرع أجراس الميدان في تحدي اليولة، وذلك بوصول سلاحه في عملية الفر إلى ارتفاع 20 متراً، برصيد 55 نقطة، وجاء ثالثاً هزاع الكتبي من العين برصيد 30 نقطة، ورابعاً ناصر الشامسي من عجمان برصيد 20 نقطة.

وانطلقت الحلقة، على إيقاع عرض اليولة، وهي المسابقة التي يتولى تحكيمها خليفة بن سبعين، وفيها كسب الـ 25 علامة، كل من علي العزيزي، وسعيد لوتاه.

وفي تحدي الموروث لم يتمكن أحد من اليويلة، الإجابة عن السؤال بشكل صحيح. وفي تحدي السباحة تفوق علي العزيزي، وهزاع الكتبي ( 15 علامة لكل منهما)، أما في تحدي الرماية فكسب الـ15 علامة لوتاه والعزيزي.

وفي عد القصيد، الذي يقوم بتحكيمه الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، استطاع كل من حمد لوتاه، وهزاع الكتبي من الفوز. وفي تحدي الركض بالهجن تفوق لوتاه والشامسي، ليكسب كل منهما 20 علامة.

تقارب مستويات

وقالت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: ((الالتزام والجدية التي أبداها اليويلة خلال التدريبات التي يخضعون لها قبيل خوض التحدي الرسمي في الحلقات، هو السر الحقيقي في ارتفاع وتقارب المستويات، حيث لمسنا ذلك خلال الفترة الماضية سواء في تدريبات السباحة أو الرماية أو ركوب الهجن، إضافة إلى اليولة بالطبع، ونهدف من خلال هذه البطولة العريقة إلى توثيق العلاقة بين أبناء الإمارات ورموز تراثهم الوطني، كما أننا نهدف من خلال التدريبات إلى زرع روح التعاون والأخوة بين المشتركين، وهو الهدف الأسمى من هذه التحديات التي تتخطى حسابات الفوز والخسارة فقط)).

يذكر أن الحلقة قدمها راشد الخاصوني، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتم بثها مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى 107.4 إف إم.

وحلّ الفنان سعيد الكتبي، ضيفاً على الحلقة الثالثة من برنامج الميدان، حيث قدم أغنية ((النوار))، وقال: ((أوجه الشكر للقائمين على هذه البطولة على ما يقدمونه من دعم للموروث الشعبي الإماراتي وغرسه في الأجيال الصاعدة)).