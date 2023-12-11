عبدالله المهيري بطلاً لـ«دولية قفز الحواجز» في شاطئ كلباء

فاز الفارس عبد الله حميد المهيري مع الجواد ((كونيغ)) بلقب الجائزة الكبرى لأول بطولة دولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين تقام على شاطئ مدينة كلباء، محققاً 31.95 ثانية، وسط سيطرة فرسان الإمارات على المراكز الأولى، حيث جاء محمد الهاجري مع الجواد ((جارلين دو توريس)) بالمركز الثاني، يليه سالم السويدي مع الفرس ((زادورا)) ثالثاً، ثم عمر المرزوقي مع الجواد ((إنجوي))، وعلي الكربي مع الجواد ((كالتك)).

أقيمت المنافسات ضمن مهرجان الشارقة- كلباء الخامس للفروسية، وشهدها الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة في مدينة كلباء، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان محمد اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وراشد الزعابي، نائب مدير مهرجان الشارقة- كلباء للفروسية.

وفازت الفارسة السورية شام الأسد بصحبة الجواد ((آرتيست دو كابوسين)) بالمركز الأول في المنافسات التأهيلية الثانية لجائزة البطولة، من جولة واحدة على حواجز 145 سم، برعاية ماجستيك، محققة 66.16 ثانية، وجاء ثانياً الفارس محمد الرميثي بصحبة الفرس ((كارامبا))، وثالثاً السوري أسامة الزبيبي مع جواده ((بي إي سي هوغو)).

وظفر الفارس سالم أحمد السويدي مع ((كومي سي آي))، بالمركز الأول في منافسة من جولة واحدة، وصمم مسارها بحواجز ارتفاعها 135 سم، محققاً 61.77 ثانية، وجاء ثانياً الفارس السوري محمد فادي بالجواد ((شانيل بوي))، وثالثاً الفارسة البولندية أميليا موسيكا مع الجواد ((كورليو)).

وحقق الفارس سالم السويدي ثنائية مع الفرس ((كومي سي آي))، بالفوز في منافسة كأس المروان- كلباء، بمواصفات المرحلتين على حواجز 135 سم، برعاية مجموعة المروان، محققاً 26.36 ثانية، وجاءت الفارسة السورية شام الأسد مع الجواد ((شابيو تي ان))، بالمركز الثاني، وثالثاً الفارس البريطاني وليم فونيل مع ((أكوين أمريكا))، وتصدر الفارس الناشئ سيف الكربي على صهوة الفرس ((هوليوود))، منافسة المرحلتين على حواجز 125 سم، محققاً 29.45 ثانية، وجاء ثانياً الفارس عارف أحمد مع الفرس ((ميس ليبرتي 13))، وثالثاً الفارس البريطاني وليم فونيل، مع الجواد ((بيللي بي غريت)).

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