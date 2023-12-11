اختتام دورة المستوى الثالث لمدربي بناء الأجسام في دبي

اختتمت دورة المستوى الثالث لمدربي بناء الأجسام واللياقة البدنية التي نظمتها أكاديمية IFBB الدولية بدبي في فندق سيتي ماكس بدبي، أول من أمس، والتي استمرت فعالياتها على مدار يومين، حيث تناول المحاضر الدولي المهندس وليد عبد الكريم كبير المحاضرين الدوليين بالأكاديمية ومديرها العام، وسالم سعيد المحاضر الدولي، العديد من المحاور المهمة بمشاركة كبيرة من المدربين والمدربات من داخل الدولة وخارجها، أقيمت الدورة على مدار يومين، حيث شهد اليوم الأول الجانب العملي بصالة وورلد جيم بأم الرمول، وشهد اليوم الثاني الجانب النظري، والذي اشتمل على محاضرة عن الإسعافات الأولية ألقاها المحاضر فادي العطاري ((خدمات وإسعاف دبي))، خاصة بالمدربين والمدربات وهدفها هو الجمع بين الجانبين العملي والنظري والإسعافات الأولية، كما تناولت الدورة عدة محاور أخرى أهمها: مبادئ التدريب الأساسية بالأثقال، الأنماط الجسدية والصفات الوراثية، حلقات الإحماء والتمدد على مراحل وتصميم برامج التدريب، تقنيات الجري وتفادي الإصابات.

من جانبه، أشاد العقيد ((م)) عبد الكريم محمد سعيد رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، بنجاحات الأكاديمية، وبحجم الإقبال الذي شهدته دورة المستوى الثالث بشكل خاص، وكافة دورات الأكاديمية التي تؤهل المشاركين فيها إلى الحصول على درجة الماجستير في بناء الأجسام واللياقة البدنية من الاتحاد الدولي IFBB.

كما ثمن حرص مدربي ومدربات بناء الأجسام واللياقة البدنية بالإمارات والشرق الأوسط على المشاركة في دورات الأكاديمية والاستفادة من مناهجها المعتمدة من الاتحاد الدولي في أكثر من 203 دول على مستوى العالم.

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