«طرق دبي» ترعى لاعبين من أصحاب الهمم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن رعاية ودعم لاعبين من أصحاب الهمم هما: أحمد محمد البدواوي لاعب الإمارات في رياضة الدراجات الهوائية، أيمن المقبالي في رياضة البولينغ، وقدمت الهيئة دعماً تمثل في رعاية الأبطال الرياضيين، من خلال تأهيلهم وتوفير تكاليف المشاركات الخارجية ومعسكرات التدريب الدولية والمتابعة الطبية والاختبارات الفسيولوجية، بالإضافة لتوفير برنامج غذائي خاص بهم، وذلك بالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم، بهدف تعزيز تكامل الأدوار في مجال المسؤولية المجتمعية، وتحقيق إنجازات رياضية متنوعة على المستوى المحلي والدولي.

وقال يوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: ((تواصل هيئة الطرق والمواصلات دعمها للرياضيين من فئة أصحاب الهمم، من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية نحو تمكين مختلف فئات المجتمع، ليكونوا أعضاء فعالين في عملية التنمية الشاملة، والوصول إلى مراكز مرموقة على المستوى المحلي والدولي في جميع المجالات، وتم التعاون في المجال الرياضي مع نادي دبي لأصحاب الهمم، من خلال اختيار أبطال رياضيين من الجنسين، ولديهم اهتمامات رياضية متنوعة، حيث يتم دعمهم طوال العام ومتابعة نجاحهم الرياضي)).

وتوجه ماجد العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم بالشكر لهيئة الطرق والمواصلات على الجهود المتواصلة في تمكين الرياضيين في المجتمع، وتعزيز سعادتهم، وقال: إن الدعم المقدم من الهيئة يسهم في تعزيز ثقافة المشاركة في المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات المقدمة لهم للوصول إلى الأهداف المراد تحقيقها، وذلك انطلاقاً من توجهات القيادة الرشيدة بدعم أصحاب الهمم.

دعم

وعبر أحمد البدواوي عن شكره للدعم الكبير، الذي حصل عليه من هيئة الطرق والمواصلات من أجل تحقيق بطولات محلية وعربية وآسيوي. أما اللاعب أيمن المقبالي فقد حصل على الذهبية ((البولينغ للصم)) في ماليزيا، وفي النمسا عن فئة الفردي حصل على ذهبية أخرى، بالإضافة لذهبيتين عن فئة الثلاثي في فرنسا، وفضية بطولة العالم للبولينغ في ألمانيا لعام 2023، كما فاز بالبطولة الدولية الثانية في فرنسا.

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