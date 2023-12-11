20 ميدالية لأبطال الإمارات في ختام «آسيوية الفنون القتالية المختلطة»

اختتم منتخبنا الوطني، أمس، مشاركته في بطولة آسيا للفنون القتالية المختلطة 2023 بالعاصمة البحرينية المنامة، وتمكن أبطالنا من إبراز تألقهم وإظهار براعتهم، لا سيما مع حصدهم عدداً كبيراً من الميداليات الملونة، والتي طغى عليها بريق الذهب. وظفر أبطالنا بـ20 ميدالية بواقع 9 ذهبيات و7 فضيات و4 برونزيات، ما يؤكد تفوق رياضيي الإمارات وسعيهم الدائم نحو إحراز النصر والتربع على المراكز الأولى.

نزالات

وشهد اليوم الثاني من الفعالية خوض نزالات فئة ((الناشئين أ)) (16 – 17 عاماً)، حيث نجحت البطلة زمزم الحمادي بحصد ذهبية ((فئة الناشئين أ)) وزن 52 كيلوجراماً، بعد الفوز على منافستها اللبنانية أنجلينا النعيمي، كما حاز المنتخب على 3 فضيات حققها كل من جاسم عبدالله الحوسني فئة ((الناشئين أ وزن 77 كجم، وسعيد النعيمي فئة ((الناشئين أ وزن 56 كجم))، ووضاح أبو شيخة فئة ((الناشئين أ وزن 93 كجم))، وبرونزيتين حققهما أحمد الجابري لفئة ((الناشئين أ وزن 70 كجم))، والعقيلي الزعابي لفئة ((الناشئين أ وزن 65.8 كجم)).

وقال محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة ورئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة: ((سعداء بهذه النتائج الطيبة التي حققها شبابنا في بطولة آسيا للفنون القتالية المختلطة وإحرازهم هذا العدد المذهل من الميداليات، فلم تكد تخلو منصات التتويج من الرياضيين الإماراتيين.

ويؤكد شبابنا وشاباتنا يوماً بعد يوم وعاماً بعد عام أنهم على قدر ثقتنا بهم وأنهم أصحاب عزيمة قوية وهمة عالية تمكنهم من التفوق في شتى الاستحقاقات.

نتائج

وتعكس هذه النتائج مدى دعم الاتحاد للرياضات القتالية وشعبيتها المتنامية في الدولة)). وقالت زمزم الحمادي، الفائزة بذهبية وزن 52 كجم: ((سعيدة بنجاحي في حصد المركز الأول وإضافة ميدالية ذهبية إلى رصيد الدولة الزاخر بالانتصارات الرياضية ومتابعة هذا العام بمستوى متميز، خصوصاً بعد فوزي بذهبية بطولة العالم للفنون القتالية للناشئين في أغسطس الماضي.

وركّزت منذ بداية البطولة على تقديم أفضل أداء واضعةً نصب عيني الفوز والتفوق على الجميع، وهو ما تم بفضل الله. وأتوجه بالشكر إلى قيادتنا الرشيدة واتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة على دعمهم وثقتهم بنا وتزويدنا بكل الوسائل والإمكانات لنكون على أتم الاستعداد لخوض التحديات والمشاركة في البطولات المختلفة)).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز