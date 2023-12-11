وليد عبيد لـ«البيان»: غزارة أهداف «دورينا» دليل ضعف خطوط الدفاع

أكد وليد عبيد، المدرب الوطني، أن غزارة الأهداف التي شهدتها الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، في المباريات الـ7 للجولة، دليل على الضعف الدفاعي، وليس البراعة التهديفية.

وشهدت الجولة العاشرة، تسجيل 33 هدفاً، وهي المحصلة الأعلى حتى الآن بعد مضي 10 جولات من البطولة، التي تم تسجيل 26 هدفاً في كل من جولتيها الأولى والثانية، و21 في الثالثة، و30 في الرابعة، و19 في الخامسة، و31 في السادسة، و20 في السابعة، و24 في الثامنة، و20 هدفاً في التاسعة من 5 مباريات، بعد تأجيل مباراتين من ذات الجولة.

جوانب دفاعية

أوضح عبيد: غزارة الأهداف، لا تؤشر دائماً إلى براعة أو نجاعة في التهديف، بقدر ما أنها دليل على ضعف واضح في الجوانب الدفاعية، سواء الفردية أو الجماعية، وهذا ما تبين في دوري المحترفين، في الكثير من المباريات، ليس في الجولة العاشرة فحسب، بل في الكثير من الجولات التي تم فيها تسجيل أهداف كثيرة، وهو ما يشكل مؤشراً سلبياً عند تقييم البطولة بصورة عامة.

مسؤولية مدرب

وأضاف: الأخطاء الدفاعية التي ينتج عنها تسجيل الأهداف، غالباً ما يقف وراءها ضعف في المنظومة الدفاعية للفريق ككل، وهذه مسؤولية مباشرة تقع على المدرب ثم اللاعبين، حيث ظهر أن غالبية فرق ((دورينا))، يرتكب لاعبوها أخطاء دفاعية تؤدي إلى تسجيل المنافس أهدافاً.

ولفت عبيد إلى أن الأهداف الكثيرة التي شهدتها مباريات عدة في الجولة العاشرة، وفي جولات أخرى من دوري المحترفين، أظهرت أن الفرق الأكثر شهرة والتي تعرضت للخسارة الثقيلة، قد تعاملت بطريقة ما مع منافسيها الأقل شهرة، ما تسبب في تسجيل أهداف كثيرة في شباك الفرق الأكثر شهرة، مشيراً إلى أن الجولة العاشرة وغيرها من جولات الدوري، شهدت أهدافاً نادرة تم تسجيلها بأسلوب هجومي بارع، وليس نتيجة أخطاء دفاعية فادحة، منوهاً إلى أن مسؤولية حراس المرمى في تسجيل الأهداف الكثيرة، تبقى مسؤولية مشتركة مع خط الدفاع.

مستوى تطور

وعن مستوى تطور دوري المحترفين، أجاب وليد عبيد: اعتقد أن التطور ما زال نسبياً بعد مرور 10 جولات، بدليل قلة المباريات التي تكون فيها النتائج متقاربة في عدد الأهداف، في مقابل كثرة المباريات ذات الأهداف الكثيرة، خصوصاً للفرق الأكثر شهرة، وهذا ما يجب الالتفات إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية لمعاجلة الكثير من الهفوات سواء الدفاعية أو الهجومية.

4 فرق

وحول المنافسة على درع دوري المحترفين، قال وليد عبيد: درع الدوري سيكون محصوراً بين 4 فرق، العين والوصل وشباب الأهلي والوحدة، كونها الفرق الأكثر إقناعاً حتى الآن في مواصلة مشوار المنافسة على لقب البطولة.

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