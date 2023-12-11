الفجيرة يفاجئ «الحصن» وتعادل خاسر لـ«النواخذة» والحمرية في «الهواة»

(MENAFN
- Al-Bayan)
حقق الفجيرة، مفاجأة الأسبوع 11 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، أمس، وتغلب على ضيفه دبا الحصن ثالث ترتيب ((الهواة)) بهدف الجزائري عكاشة حمزاوي في الدقيقة 23، ليرفع ((الذئاب)) رصيده إلى 15 نقطة.
وفشل دبا الفجيرة في فك شفرة ضيفه الحمرية وانتهت مباراة الفريقين بالتعادل السلبي، ووصل ((النواخذة)) إلى 17 نقطة والحمرية إلى 14 نقطة.
وأمطر العربي مرمى الرمس بخماسية سجلها فاندر فييرا ((هدفين))، وكل من جونيور وصموئيل مالام وحمد إبراهيم، ليرفع العربي رصيده إلى 16 نقطة.
وواصل الذيد صحوته وألحق بالجزيرة الحمراء الهزيمة الثانية على التوالي وتغلب عليه بثلاثية دون رد، أحرزها فلرسون ناتان ((هدفين)) ومحمد فكري ليرفع رصيده إلى 15 نقطة.
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