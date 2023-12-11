الفجيرة يفاجئ «الحصن» وتعادل خاسر لـ«النواخذة» والحمرية في «الهواة»

حقق الفجيرة، مفاجأة الأسبوع 11 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، أمس، وتغلب على ضيفه دبا الحصن ثالث ترتيب ((الهواة)) بهدف الجزائري عكاشة حمزاوي في الدقيقة 23، ليرفع ((الذئاب)) رصيده إلى 15 نقطة.

وفشل دبا الفجيرة في فك شفرة ضيفه الحمرية وانتهت مباراة الفريقين بالتعادل السلبي، ووصل ((النواخذة)) إلى 17 نقطة والحمرية إلى 14 نقطة.

وأمطر العربي مرمى الرمس بخماسية سجلها فاندر فييرا ((هدفين))، وكل من جونيور وصموئيل مالام وحمد إبراهيم، ليرفع العربي رصيده إلى 16 نقطة.

وواصل الذيد صحوته وألحق بالجزيرة الحمراء الهزيمة الثانية على التوالي وتغلب عليه بثلاثية دون رد، أحرزها فلرسون ناتان ((هدفين)) ومحمد فكري ليرفع رصيده إلى 15 نقطة.

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