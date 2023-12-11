3 ميداليات جديدة للإمارات في مونديال الرماية البارالمبية

حقق أبطال الإمارات، 3 ميداليات جديدة في بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2023 بمدينة العين ((ذهبية وفضية وبرونزية))، والمقامة برعاية كريمة من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانيّة، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وبتنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في نادي العين الفروسية وللرماية والغولف، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية ,((البارالمبية الدولية)).

وفاز البطل الإماراتي محمد الحبسي بالميدالية الذهبية لرماية الأطباق من الحفرة ((الشوزن))، محققاً 38 إصابة، ونال زميله أحمد بوهليبة الميدالية الفضية.

وفاز بطلنا حمد المنصوري بالميدالية البرونزية في مسابقة المسدس هوائي 10 متر للرجال الفئة SH1 محققاً 201.5 نقطة، فيما فاز بالميدالية الذهبية الكوري، كيم جونج.

وفي مسابقة المسدس 10 متر للسيدات الفئة SH1 فازت بالذهبية الفرنسية جالي ايدون.

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