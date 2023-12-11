اتحاد جدة وأوكلاند في افتتاح مونديال الأندية اليوم

يقص فريقا اتحاد جدة السعودي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، اليوم شريط افتتاح النسخة الـ20 لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة، بالسعودية، ويشارك الاتحاد في البطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعدما شارك في نسخة عام 2005 باليابان، في حين يلعب أوكلاند في المسابقة للمرة الـ11 في تاريخه، معززاً رقمه القياسي كأكثر الأندية مشاركة بمونديال الأندية.

ويلتقي الفائز من المباراة الجمعة المقبل مع الأهلي المصري، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، في الدور الثاني للمونديال.

ويسعى الاتحاد لمصالحة جماهيره، التي تشعر بخيبة أمل كبيرة من نتائجه المهتزة في الموسم الحالي بالدوري السعودي، حيث يتواجد حالياً في المركز الخامس برصيد 28 نقطة بفارق 16 نقطة خلف الهلال المتصدر.

وتضم صفوف الفريق، نجمين سبق لهما التتويج بمونديال الأندية، هما الفرنسي المخضرم كريم بنزيما، الذي أحرز اللقب 5 مرات مع فريقه السابق ريال مدريد، ومواطنه نجولو كانتي، الذي فاز بالبطولة مع تشيلسي الإنجليزي عام 2021.

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