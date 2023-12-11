«تنفيذية العين» توصي بتوفير متطلبات فريق الكرة لمواصلة التميز في «الآسيوية»

عقدت اللجنة التنفيذية لنادي العين، اجتماعها الثاني لموسم 2023-2024، برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة إدارة شؤون شركة كرة القدم.

وأعرب رئيس اللجنة التنفيذية بنادي العين، عن بالغ شكره وتقديره لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين، على الرعاية السامية والدعم الكبير للنادي وشركاته، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية الالتزام برؤية النادي وخططه الاستراتيجية التي أرسى معالمها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، من أجل مواكبة التطور والتميز والريادة في كافة المجالات لبلوغ أعلى مؤشرات النجاح.

واطلع الاجتماع، على تقارير الأداء الإداري والفني والمالي للنادي وشركاته في الربع الأول من الموسم الحالي، كما استعرض آلية العمل في المشاريع الجديدة، والتي تتضمن مبنى أكاديمية النادي، وغرفة تبديل الملابس الحديثة لفريق الكرة الأول والملحقة باستاد خليفة بن زايد، بالإضافة إلى مخطط المركز الطبي الحديث والمدعم بأفضل الإمكانيات الطبية، لتقديم خدمات استثنائية للاعبي النادي ومجتمع مدينة العين، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل منشآت الفروع التابعة للنادي في العامرة والمقام وزاخر ومزيد والهير.

ووجه الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، بتوفير متطلبات الفريق الأول للاستمرارية في تحقيق النتائج القوية بالبطولة الآسيوية، كما وجه بتعزيز مبادرات شارة الجمهور ودمجها في مساهمات النادي المجتمعية لخدمة كافة قطاعات المجتمع، مهنئاً عشاق النادي ومثمناً في الوقت نفسه دور جماهير الأندية الإماراتية الذين حرصوا على مساندة الفريق في دوري الأبطال حتى تمكن من التأهل ضمن أندية المستوى الأول في القارة إلى ثمن النهائي.

إبداع

وأكد رئيس اللجنة التنفيذية، أهمية التزام كافة الإدارات العاملة في النادي بتعزيز الإنتاجية والتميز والإبداع، بعد إطلاق منظومة الذكاء الاصطناعي، مشيداً في الوقت نفسه بعمل اللجان المكلفة بالمشاريع المنجزة بداية بصالة نادي العين الحديثة للجمانيزيوم، وغرف تبديل الملابس الخاصة بفرق النادي السنية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية، محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، ومحمد عبدالله أحمد الظاهري، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين للألعاب الرياضية، وحمد نخيرات العامري، العضو المنتدب للنادي وشركاته.

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