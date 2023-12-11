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الوصل والوحدة إلى نصف نهائي كأس «أديب»

12/11/2023 7:26:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تأهل الوصل والوحدة، إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ((ADIB))، ويلتقي الفريقان في هذه المرحلة معاً بنظام الذهاب والإياب، وتغلب ((الإمبراطور)) على ضيفه شباب الأهلي أمس بثلاثة أهداف نظيفة باستاد زعبيل، وفاز ((العنابي)) على ضيفه الجزيرة 4 - 2 باستاد آل نهيان في إياب ربع النهائي. وأعلن نادي الجزيرة عقب المباراة، إقالة الهولندي فرانك دي بور، مدرب الفريق الأول لكرة القدم رسمياً من منصبه على خلفية سوء النتائج.

جاءت ثلاثية الوصل في شباك الأهلي عن طريق فابيو دي ليما، ويوسف المهيري، ونيكولاس خمينيز في الدقائق 10 و26 و76، وألغى حكم المباراة ركلة جزاء للوصل بعد العودة إلى تقنية الفيديو ((VAR)) في الدقيقة 55، وكان الوصل فاز ذهاباً على شباب الأهلي بنتيجة 3 - 2.

ونجح ((العنابي)) في تعويض خسارته من الجزيرة في الإياب بنتيجة 1 - 2، ليفوز أمس بنتيجة 4 - 2 في لقاء إياب ربع النهائي، ليتأهل الوحدة بمجموع أهداف المباراتين، وتعرض علي مبخوت قائد الجزيرة للطرد بالبطاقة الصفراء الثانية منتصف الشوط الثاني.

أحرز الرباعية جوانكا في الدقيقة 19، من ركلة جزاء، أحمد نور الله هدفين بالدقيقتين 55، و84، وعمر خريبين بالدقيقة 86، وللجزيرة عمر تراوري والبديل برونو دي أوليفيرا في الدقيقتين 37 و71.

من ناحية أخرى، يستضيف العين في السابعة والنصف من مساء اليوم باستاد هزاع بن زايد، فريق النصر في إياب ربع نهائي البطولة. ورغم فوز العين في الذهاب بهدفين نظيفين، إلا أن كل الاحتمالات واردة، ويفتقد النصر جهود لاعبه المغربي، عادل تاعرابت، بداعي الإصابة التي تعرض لها في الجولة الثامنة من الدوري.

وأكد الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، أنه سيدفع بالأكثر جاهزية والذي يتمتع بلياقة بدنية عالية، وقال: علينا التعامل مع مباراة الإياب بالجدية اللازمة، ونتعامل بتركيز طوال زمن المباراة.

وأكد الهولندي شرودر مدرب النصر، جاهزية فريقه ، وقال: رغم تأخرنا بفارق هدفين في مباراة الذهاب، ولكن في كرة القدم هناك فرصة دائماً للتعويض، وسندافع عن حظوظنا.

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