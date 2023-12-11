غزة معركة «بايدن» الانتخابية!

وضع بايدن في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذه الأيام يؤثر بشكل كبير في سلوك إدارته تجاه ملف حرب غزة.

كلما ساء موقف بايدن الانتخابي كلما أصبح أكثر استجابة لمطالب ((بيبي نتنياهو)) الحمقاء، وأصبح أقل قدرة في الضغط عليه في ملف القتل الوحشي والقبول بإيقاف إطلاق النار، وتمكين كل المساعدات الإنسانية بالتدفق على معبر رفح، وفتح معبر ((كرم أبو سالم)).

دماء الشعب الفلسطيني من مدنيين عزل هي التي تدفع فاتورة الرضاء الإسرائيلي وتزيد من دعم منظمة ((الآيباك)) للرجل في معركته الانتخابية.

بايدن الآن في احتياج شديد لكل دعم له في معركته الرئاسية بعدما دلت استطلاعات الرأي أن 31% من عينة الاستطلاع تؤيد إعادة ترشيحه، بينما حصل منافسه الجمهوري دونالد ترامب على نسبة 34%.

مكمن الضعف عند ترامب هو السجل الحافل من القضايا الجنائية المرفوعة ضده والتي يخضع بها إلى تحقيقات قضائية ومحاكمات.

بالمقابل نقطة ضعف بايدن هي تشكك الناخبين في قدرة الرجل العمرية في قيادة البلاد، وأيضاً يضاف لذلك التحقيقات الجادة مع ابنه ((هنتر)) بتهم عديدة في مسألة التهرب الضريبي البالغة مليوناً ونصف المليون دولار.

دعم بايدن لرغبات وقرارات ومواقف إسرائيل الوحشية المخالفة للقانون الإنساني الدولي منذ يوم 7 أكتوبر حتى الآن جعلته يحصل مساء أمس بعبارات مليئة من المديح السياسي والثناء القوي من نتنياهو حول حجم الدعم غير المشروط الذي قدمته واشنطن.

آخر ((الخدمات السياسية)) التي قدمها بايدن لإدارة نتنياهو هو ذلك الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار بإيقاف إطلاق النار فوراً وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية.

فاتورة محاولة إرضاء إسرائيل ثمنها الأمريكي غالٍ ومكلف تظهر بشكل علني وواضح في الآتي:

التبني الكامل للرواية الإسرائيلية بما حدث يوم 7 أكتوبر.

التشويه المتعمد لحركة حماس.

فرض عقوبات حكومية على قادة حماس.

غض البصر تماماً عن حجم القتل الوحشي الإسرائيلي للمدنيين.

عدم الضغط المطلوب على إسرائيل لتوفير أبسط الاحتياجات للفلسطينيين.

الصمت الكامل على النزوح المتكرر الذي فرضته إسرائيل على سكان غزة، والصمت على عملية استهدافهم.

رفض أي قرار وأي محاولة للإيقاف الفوري لإطلاق النار.

إرسال حاملتي طيران للبحر المتوسط.

إرغام إيران على عدم توسيع دائرة القتال مقابل مغريات مادية بالإفراج عن أموال إيرانية مجمدة منذ سنوات.

قيام أجهزة التصدي الأرضي للبحرية الأمريكية ضد صواريخ الحوثي.

محاولات إقناع بعض الحلفاء في المنطقة بالصبر على عملية إنهاء حماس عسكرياً.

تسخير كل الأصوات المدافعة عن إسرائيل للدعاية السياسية لصالح إسرائيل.

يا له من ثمن ندفعه من أجل فوز بايدن وبقاء نتنياهو!!