أحلام وأهداف ذاتية

الأحلام جميلة، فضفاضة وسقفها متغير، تتجاوز أحياناً حدود الهدف فتعانق السحاب، وأحياناً تكون أقل من ذلك ليظل الفرق بينهما ليس في اتساع الحدود، وإنما بالإرادة والقدرة على تحقيق الأهداف. وبالطبع لكل واحد منا أحلامه وقدرة معينة على تحقيقها، ولكن السؤال يظل ماذا لو لم تكن تملك حلماً؟ وماذا لو لم تكن لديك قائمة أهداف، وإرادة ورغبة في تحقيق ذاتك، كيف سيكون شكل الأرضية التي تقف عليها؟

إن لم يكن لديك حلم بالتأكيد ستكون جزءاً من أحلام الآخرين وأداة لتحقيقها، وستكتشف لاحقاً بأنك عشت أياماً طويلة وأنت تعمل على تحقيق أحلام الآخرين، وستجد نفسك تقف على أرض غير أرضك، وتعيش حياة لم تكن ترغب فيها، ولم تصنعها أو تضع أسسها بنفسك، وإنما هي صناعة الآخرين، وستكتشف أنك غير قادر على تحقيق الاستقلالية، ولا الوصول إلى أي من أهدافك الشخصية، وهنا تتجلى أهمية استقلالية الذات ومهارة الاختيارات التي تمكننا من السيطرة على أنفسنا، وبالتالي عيش حياتنا بطريقة تتناسب مع تطلعاتنا وطموحاتنا.

أين ترى نفسك بعد 5 سنوات؟ سؤال لا يزال يتردد في فضاءات مقابلات التوظيف حتى اللحظة، البعض يسقطه من حساباته ويراه سخيفاً، ولذلك يتعثرون بالإجابة عنه لعدم امتلاكهم أحلاماً واضحة وقائمة أهداف ثابتة، والكثير لا يدرك مدى أهمية هذا السؤال ودوره في تحديد شكل الخطوات التالية، وما هي الأهداف التي يجب تحقيقها، حتى نتمكن من الوصول إلى المستوى الذي نرغب فيه بعد 5 سنوات قد تقل أو تزيد بناءً على طبيعة الأوضاع التي نمر بها.

عليك أن تدرك أن حياتك هي فضاؤك وميدانك الخاص، فيه تحدد أهدافك وتحقق انتصاراتك وتواجه فشلك والتحديات التي أمامك، وفيه تتمكن من التعرف على قدراتك ومواهبك وحقيقة نفسك، وتدرك تماماً كيف تقوم بتطويرها وتحسينها، لتخلق منك شخصية قوية ومستقلة تحميك من تقليد الآخرين، أو أن تكون جزءاً من أحلامهم.

مسار:

حقق أحلامك بتحديد أهدافك، وثق باختياراتك، وتوقف عن تقليد الآخرين.