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الفجيرة نجم السوبر المصري

12/11/2023 7:26:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ليس في الأمر مبالغة عندما نقول إن الفجيرة كانت النجم الأول للسوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي والزمالك، وهو الحدث الذي أقيم لأول مرة خارج الحدود المصرية، ولأول مرة لرياضة أخرى غير كرة القدم.

المهرجان الرياضي الكبير الذي انتهى بفوز الأهلي بعد مباراة في غاية الإثارة حتى الثانية الأخيرة، واستحق فيه الأهلي الفوز، رغم الإجادة الواضحة من الزمالك بقيادة نجمه الكبير أحمد الأحمر صاحب الأربعين عاماً والذي كان قاب قوسين أو أدنى للفوز رغم غياب الكثير من عناصره المؤثرة.

هذا المهرجان ما كان له أن يحقق هذا النجاح الهائل لولا هذه الاستضافة السوبر التي قدمتها إمارة الفجيرة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، الذي كتب برعايته أول ملامح النجاح، لقد قدمت هذه الإمارة الجميلة بسخاء كل شيء، بدءاً من السفر المريح عبر طيران الإمارات والإقامة في أفخم الفنادق، ناهيك عن مجمع زايد الرياضي وهذه الصالة رائعة الجمال التي أقيمت عليها المباراة.

وقد يكون من الإنصاف أن نشيد بالدور التنظيمي لاتحاد الإمارات لكرة اليد بقيادة نبيل عاشور، الذي تصدى لهذا الحدث حتى قبل أيام من حدوثه، عندما سافر إلى القاهرة مقدماً الدعوات لرئيسي الناديين ولرئيس وأعضاء الاتحاد المصري لكرة اليد.

آخر الكلام

أثبت الفريقان الكبيران علو كعب كرة اليد المصرية بهذا المستوى الراقي والمثير، وبرهنا على بعد نظر الفجيرة في حماسها وتصديها للأحداث الرياضية الكبرى، لاسيما هذا الحدث المختلف الذي لفت الأنظار وحقق النجاح رغم أنف كرة القدم التي لم تأكل الأخضر واليابس هذه المرة.

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