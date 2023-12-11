الاقتصاد الصيني في مأزق... لماذا؟

كثر الحديث في السنوات القليلة الماضية عن قرب تحقيق الصين لهدفها بإزاحة الولايات المتحدة عن عرش اقتصاد العالم والحلول مكانها، كما تمنى الكثيرون، ولا سيما في عالمنا العربي، أن يكون ذلك مقدمة لحلول بكين مكان واشنطن في مركز صناعة القرار الكوني، وإدارة شؤون العالم، غير أن هذه الأهداف والأمنيات بات يدور حولها شك كبير، منذ بعض الوقت، فالاقتصاد الصيني ليس في أفضل أحواله اليوم، بل بات يعاني من مصاعب جمة، لعل من أبرز مؤشراته تراجع الصادرات، وتآكل ثقة المستثمرين وتباطؤ النمو، واشتداد حدة أزمة القطاع العقاري، وتراجع الاستهلاك وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب إلى ما فوق 20 %، وغيرها، فعلى صعيد النمو مثلاً، سجل الاقتصاد الصيني خلال العام الماضي نمواً بمعدل 3 % فقط (أقل معدلات النمو خلال عقود)، وأحد الأسباب هو تراجع الصادرات، حيث يعتمد الاقتصاد الصيني بشكل كبير على الصادرات، وهو ما يجعلها عرضة للتأثر بأي تقلبات في الاقتصاد العالمي.

أما السبب الآخر فهو أزمة القطاع العقاري، حيث إن الأصول العقارية هي إحدى دعامات الاقتصاد الصيني كونها رهان الكثير من الصينيين الساعين إلى زيادة ثرواتهم، لكن زيادة الطلب على العقارات أدى إلى ارتفاع صاروخي في أسعارها، وهذا حفز المطورين على توسعة أعمالهم، من خلال الحصول على قروض مصرفية ضخمة، ما حدا بالسلطات للتدخل عبر تقليص القروض، وهذا تسبب في ضعف القطاع العقاري، بل ولّد أزمة ثقة بين المطورين وزبائنهم، لتتراجع أسعار العقارات، (مؤخراً تم تعليق تداول أسهم شركة التطوير العقاري المثقلة بالديون ((إيفرغراند)) في سوق الأوراق المالية، ووضع رئيسها تحت مراقبة الشرطة).

من جهة أخرى لا يزال تراجع الاستهلاك، الذي بدأ خلال تفشي جائحة كورونا، بسبب عمليات إغلاق الأسواق والحجر الصحي للمستهلكين، مستمراً مع تردد ملحوظ في الإنفاق، على أمل حدوث انخفاضات إضافية في الأسعار في ظل غياب الطلب، وهذا تسبب بدوره في تدهور أنشطة بعض المنتجين، وبالتالي قيامهم بخفض الإنتاج وتجميد التوظيف وتسريح العاملين أو تخفيض أجورهم.

ومما لا شك فيه أن التوترات السياسية بين بكين وواشنطن على خلفية قضايا مثل التجارة وحقوق الملكية الفكرية وتايوان والتحالف الصيني الروسي في أزمة أوكرانيا أضرت كثيراً بالصين، وأحد آيات الضرر هو تشديد السلطات الأمريكية للقيود على صادرات أشباه الموصلات المتجهة للبر الصيني، وحث الحلفاء على القيام بالأمر نفسه تحت ذريعة الأمن القومي، وهذا- بطبيعة الحال- كان له أثر سلبي مباشر على التجارة الصينية، وعلى إنتاج السلع التكنولوجية.

إلى ذلك يندرج تحت العوامل التي أدت إلى تعثر الاقتصاد الصيني تقلص الإيرادات الأساسية لبعض السلطات المحلية، ما قيد أياديها في الإنفاق، الذي يعد أحد محركات النمو والنشاط الاقتصادي، وذلك بعد 3 سنوات من إنفاقها الهائل لمواجهة تبعات جائحة كورونا، ناهيك عن خسارتها لمداخيل وإيرادات جديدة بسبب أزمة القطاع العقاري.

وهناك عوامل أخرى أدت إلى تآكل ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال الصينية مثل حملات الملاحقة، التي تشهدها الصين منذ عام 2020 ضد الكيانات الاقتصادية الخاصة العملاقة، ولا سيما في قطاع التكنولوجيا (مثل علي بابا وتينست وبايدو)، تحت يافطة محاربة الفساد، وهو ما جعل العديد من الشركات العاملة في ((هونغ كونغ)) و((شنغهاي)) تشعر بقلق متزايد، بل جعلت بعض الشركات تعيد التفكير في ضخ استثمارات جديدة في البر الصيني أو في هونغ كونغ الخاضعة سياسياً للصين، خصوصاً بعد أن ألغت واشنطن الوضع الخاص، الذي كانت تتمتع به هونغ كونغ، ويتيح لها معاملة تجارية متميزة، (مذاك هرب أكثر من تريليون دولار من رأس المال الأجنبي من أسواق الأسهم الصينية).

ومن هنا لم يكن غريباً أن ينتهز الرئيس الصيني شي جينبينغ فرصة زيارته الأولى للولايات المتحدة منذ عام 2017 للمشاركة في قمة منتدى التعاون لآسيا والمحيط الهادي (إيبك)، التي استضافتها سان فرانسيسكو مؤخراً لعقد اجتماع مع رؤساء كبريات الشركات الأمريكية، بهدف حثهم على الاستثمار في الصين مع تعهده أمامهم بأن الصين عازمة على إجراء سلسلة من الإصلاحات الهادفة إلى تكافؤ الفرص وتعزيز القطاع الخاص، وزيادة قدرته على الوصول إلى رأس المال.

وقد لوحظ في أواخر الشهر الماضي حراك في اتجاه تنفيذ ما تعهد به الزعيم الصيني، حيث كشف البنك المركزي الصيني وسبع هيئات حكومية أخرى عن 25 خطوة لزيادة دور القطاع الخاص في مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك صناعة العقارات المتعثرة، التي ستحظى بالمزيد من السيولة، ومن هذه الخطوات: تحسين الهياكل التنظيمية لزيادة الكفاءة، دعم الابتكار التكنولوجي في الشركات الصغيرة والمتوسطة، إبداء قدر أكبر من التسامح إزاء القروض المتعثرة، توسيع نطاق خيارات تمويل السندات وحجمها، ليشمل المؤسسات الخاصة، التزام الكيانات المملوكة للدولة بالمعايير العالمية.