غضب المحبين

يتأثر الكثيرون من محبي الفرق المشاركة في المسابقات المحلية، خصوصاً دوري المحترفين لكرة القدم، عندما تتعرض الأندية إلى بعض الخسائر، فيخرج الجمهور كل ما لديه من حالات الغضب والتوتر لنتائج الفريق، وهذه أصبحت عادة في كل العالم، إذ يحدث هذا التوتر بين محبي النادي وقطاعاته المختلفة، كالإدارة واللاعبين والمدربين، وهنا في شأننا المحلي رأينا ردة فعل جماهير فريق الإمارات بعد خسارته الثقيلة أمام شباب الأهلي قبل أيام، حيث تعرض النادي ومسؤولوه والقائمون عليه للهجوم القاسي في مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات، ونقول من حق هؤلاء المحبين، بل بعض المؤسسين لهذه الفرق والأندية أن ((يغاروا))، فهذه من أولويات المحب للكيان الرياضي، خصوصاً أن نادي الإمارات صاحب تاريخ طويل في الكرة الإماراتية، فمن كتب وعتب هم من مؤسسي النادي الذي ينتمون إليه منذ عشرات السنين، ولكن ما يؤسفني هنا أن معظم الفرق المشاركة في دورينا لديها لاعبون لا ينتمون للنادي الانتماء الحقيقي، فاللاعب المستورد لا يعطيك كل شيء، باستثناء عدد قليل لا يتجاوز اليد الواحدة، وهذه واحدة من المشاكل؛ لأن تفكيرنا كله ينصب على الفوز بأسرع وسيلة ممكنة.

إن الاستعانة باللاعبين الأجانب والمقيمين بهذه العددية الكبيرة تسبب في إغلاق الباب أمام وجه أبناء النادي الحقيقيين، وبالتالي تصبح المعادلة صعبة، فالأجنبي يأتي من أجل فترة زمنية معينة بمقابل مالي كبير يلعب أو لا يلعب، ففي نهاية الأمر سيتقاضى أموالاً من خزينة النادي بالطرق الشرعية والقانونية، وفقاً لعقده وامتيازاته، بينما أبناء النادي بدأوا يهجرون كرة القدم؛ لأن فرصتهم أصبحت ضعيفة جداً، فنادراً ما يلعبون، وبالتالي تتجه الأندية للاستعانة بلاعبين من غير أبناء النادي، وتصرف عليهم الكثير من الأموال، من أجل تحقيق الانتصارات السريعة والفوز بالبطولات، وهذه من وجهة نظري كارثة كروية حقيقية إذا لم نتداركها سندفع الثمن، وحال الأندية اليوم تكشف المعاناة الحقيقية.. والله من وراء القصد.