((سرد الذهب)) اسم جميل اختاره ((مركز أبوظبي للغة العربية)) للجائزة التي أطلقها لتكريم رواة السير والآداب والسرود الشعبية محلياً وعربياً وعالمياً، والتي تم تكريم الفائزين بالدورة الأولى منها في ((حصن الظفرة)) بمدينة زايد، يوم الأربعاء الماضي، خلال حفل أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبحضور الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وذلك في إطار ((مهرجان الظفرة للكتاب)) الذي نظم الحفل وأخرجه في أجواء تراثية ساحرة، عكسها البناء الجميل الذي أعيد ترميمه للحصن الذي يعد من أقدم حصون الظفرة وأكبرها، بموقعه في منطقة ((سيح السرة)) شرق مدينة زايد بنحو 30 كيلومتراً.

وقد جاء ذكر الحصن في بعض المخطوطات المتعلقة بتاريخ المنطقة، وللباحث عبدالله محمد المهيري كتاب جميل عنوانه (حصن الظفرة.. تاريخ أمراء بني ياس الأوائل 1543 – 1793 م) فاز عام 2019 بجائزة أفضل كتاب يصدره أبناء الإمارات عن دولة الإمارات، التي تمنحها جائزة العويس للإبداع بندوة الثقافة والعلوم في دبي. جائزة ((سرد الذهب)) تهدف إلى دعم الفن الشعبي في رواية القصص العربية بجميع أنحاء العالم العربي.

وقد جاء تأسيسها تقديراً للتقاليد العريقة في سرد القصص باللغة العربية، بما في ذلك الانتشار الدائم للحكايات الشعبية والأساطير، التي تعد جزءاً لا يتجزأ من التراث والثقافة والفكر العربي، وذلك من خلال ست فئات تسعى إلى التعريف بهذا التقليد ودعم دراسته، والتعبير عنه في الثقافة المعاصرة. والجميل في الجائزة أنها استمدت اسمها من كلمتي ((سرد)) و((ذهب)) اللتين وردتا في بيتين من الشعر للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان يحمل لمنطقة ((الظفرة)) وساكنيها محبة كبيرة، عبر عنها في قصيدته المعروفة التي يقول مطلعها: ((يعل نوٍّ بانت مزونه.. يسقي الظفرة ويرويها)) التي تغنى بها عدد من المطربين والمطربات الإماراتيين والعرب.

يحسب لجائزة ((سرد الذهب)) أنها قد تجاوزت النطاق المحلي لتشمل العالم العربي وامتدت إلى خارجه، حيث فازت رواية ((Le Faucon - الصقر)) للكاتب الفرنسي جيليبرت سينويه، والمكتوبة باللغة الفرنسية، بجائزة فرع السردية الإماراتية، وهي رواية صادرة عن دار النشر الفرنسية غاليما، وتتحدث عن شخصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ساردةً المحطات التاريخية في حياة القائد المؤسس، من خلال مسارات تتوازى وتتماهى مع سردية الإمارات العربية المتحدة الحديثة.

بينما شملت فروع الجائزة الأخرى فائزين من جمهورية مصر العربية هما الكاتب محمود سعيد محمد والكاتبة رانيا أحمد هلال كامل، ومن المملكة المغربية القاص عبدالرحيم سليلي وهدى الشماشي والدكتورة نجيمة طايطاي، ومن دولة الإمارات العربية المتحدة الكاتبة لولوة المنصوري والباحث الدكتور عبدالعزيز المسلم وكاتب السيناريو محمد حسن أحمد.

وقد استلهمت الأعمال الفائزة البيئات المحلية لكتابها، موظفة الشخصيات والأدوات المستخدمة في كل منطقة منها لصالح البناء الدرامي للعمل، إلى جانب توظيفها للموروث الشعبي وإحيائه، مع إعادة صياغته وتقديمه في طابع جديد وضمن إطار يتفق مع ما حققته المجتمعات الحديثة من تقدم، وربط بعضه بالأحداث التي تركت آثاراً واضحة على هذه المجتمعات، مثل الزلزال الذي ضرب المغرب في قصة ((زلزال)) للكاتب المغربي عبدالرحيم سليلي، والرحى القديمة في قصة ((بين شقي رحى)) للكاتبة المصرية رانيا أحمد هلال كامل، وعلى هذا المنوال نسجت بقية الأعمال.

هذه الفسيفساء التي تشكلت من الأعمال الفائزة عكست النجاح الذي حققته الجائزة في دورتها الأولى، وهو نجاح يحسب لمركز أبوظبي للغة العربية، ولرئيسه الدكتور علي بن تميم، ولمديره التنفيذي الأستاذ سعيد حمدان، ولفريق عمل المركز المبدع، الذي يخطط ويعمل في صمت، لكن عمله يحدث حراكاً كبيراً ومؤثراً في الساحة الثقافية بدولة الإمارات.

((سرد الذهب)) لم يكن مجرد احتفالية ثقافية، ولكنه كان إبحاراً في الذاكرة المكانية والزمانية الجميلة، عبر عنه المكان الذي أقيمت فيه، كما عبرت عنه الأعمال الفائزة بالجائزة، لترتوي الظفرة من هذا الزخم الثقافي الذي يضخه مهرجان الكتاب فيها من عام إلى عام.