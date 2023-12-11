في نسخته الثانية، انطلقت أعمال ملتقى تعبير الأدبي تحت سقف مكتبة محمد بن راشد، لتلتقي ((دبي للثقافة)) مجدداً مع المكتبة الرائدة، في تعاون مثمر ولافت، بدأ العام الماضي عندما انطلقت جلسات ولقاءات تعبير الأدبي لأول مرة وفي مثل هذا التوقيت تماماً، وبذلك يرسل الملتقى للحضور وللمهتمين بأمر الثقافة والمعرفة، في دبي والإمارات رسالة واضحة بأنه وجد ليبقى، وليحفر لنفسه مجرى واضحاً في الخريطة الثقافية في الإمارات!

الأمر اللافت بالنسبة لي هو هذا التأكيد على الهوية الإماراتية والتواجد الإماراتي في كل جلسات اليوم الأول، الذي خصص لمناقشة الأدب وامتداداته وتأثيراته في بنية المجتمع وترابط نسيجه، وفي الهوية والتراث وفي المسرح المدرسي وفي الشعر وثقافة القراءة، حيث أكد المتحدثون على دور الأدب والأدباء، كما أكدوا على أن الكثير من القيم المجتمعية قد تأثر كثيراً بتيارات التحديث والتغيير في المجتمع، وبالذات انغماس أجيال اليوم في ثقافة الإعلام الحديث وشبكات التواصل والتوجه نحو ثقافات وافدة ولغات أجنبية، مما هز عرش اللغة العربية، وعلاقة أبنائنا بلغتهم ولهجتهم، التي هي هويتهم الحصينة!

إن تخصيص ملتقى يعبر فيه المثقفون الإماراتيون عن توجهاتهم وآرائهم، ويروون فيه قصتهم الخاصة ومعاناتهم وطموحاتهم إزاء كل ما يحيط بهم من تفاصيل أمر في منتهى الأهمية والضرورة وسط عدد كبير من المنتديات والملتقيات الأدبية والإعلامية و... وغيرها، تنحاز لحالة التعميم وطغيان قضايا العالم أكثر من الانحياز لقضايا الإمارات وإنسان الإمارات أياً كانت، بتعقيداتها وتشابكاتها وبساطتها وتفرعاتها، إلا أن اللقاء مهم والنقاش ضروري والتعبير عن كل ذلك لا بد منه بل وواحد من احتياجات الإنسان واللحظة التاريخية التي نعيشها.

هناك بعض السلبيات بلا شك، وهناك بعض الملاحظات، تسجل وتناقش ليتم تلافيها في النسخ المقبلة، لأنه ما من عمل كامل أو فوق النقد، لذلك ندعو الجميع أن تتسع صدورهم للملاحظات والنقد، لأن العقول المنفتحة على نوافذ التسامح والقبول هي العقول التي تصنع نجاح المبادرات، وهو ما يجعلها ويكفل لها القوة والنمو والاستدامة.