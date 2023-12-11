«تيك توك» تستثمر 1.5 مليار دولار لاستئناف نشاطها في إندونيسيا

أعلنت ((تيك توك))، استثمار 1.5 مليار دولار في ((غوتو))، في صفقة يُتوقع أن تتيح لمنصة مقاطع الفيديو القصيرة المملوكة لشركة صينية، إعادة تشغيل متجرها الإلكتروني في إندونيسيا.

وحظرت جاكرتا في سبتمبر الماضي، المبيعات على وسائل التواصل الاجتماعي، بغية حماية الشركات الصغيرة التي تراجع نشاطها لصالح شركات التجارة الإلكترونية العملاقة، ما أجبر ((تيك توك)) على إغلاق متجرها عبر الإنترنت في أكتوبر.

ومن المقرر أن يعاود المتجر نشاطه في إندونيسيا، التي تُعد من أكبر أسواق التجارة الإلكترونية لـ ((تيك توك))، بموجب صفقة مع ((غوتو)) مالكة منصة التسوق المحلية الشهيرة ((توكوبيديا)).

وأوضحت الشركتان، في بيان، أن الاتفاق بينهما يقضي بدمج أعمال ((توكوبيديا)) و((تيك توك شوب إندونيسيا))، في إطار كيان ((بي تي توكوبيديا)) القائم حالياً.

وستكون لـ ((تيك توك)) حصة مسيطرة في الكيان الذي سيتولى تشغيل وظائف التسوق في تطبيق الشبكة.

وأشار البيان، إلى أن ((تيك توك)) التزمت باستثمار أكثر من 1.5 مليار دولار في الكيان الموسع.

وكانت ((توكوبيديا)) ومنصات مثلها، من بينها ((لازادا)) و((شوبي))، هيمنت على سوق التجارة الإلكترونية في إندونيسيا لسنوات، لكن متجر ((تيك توك شوب))، اكتسب حصة كبيرة من السوق منذ إطلاقه في العام 2021.