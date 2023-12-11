أمريكا تفتتح أول قاعدة عسكرية دائمة في بولندا

أعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتوش مورافيتسكي، أمس، أن قاعدة الدفاع الأمريكية، الدائمة، المضادة للصواريخ، التي تم بناؤها شمالي بولندا، ستبدأ العمل اعتباراً من منتصف ديسمبر الجاري.

وقال مورافيتسكي، في خطاب حول السياسة العامة أمام البرلمان: ((أبلغنا الأمريكيون أن درع (قاعدة) ((ريدزيكوفو)) المضاد للصواريخ (على بعد 250 كيلومتراً عن جيب كالينينغراد الروسي)، سيبدأ العمل في 15 ديسمبر (الجاري))).

وقاعدة ((ريدزيكوفو)) صممت في إطار مبادرة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، في 2009، وبدأ تركيب قاعدة ((ريدزيكوفو)) في 2016، بهدف الدفاع عن الغرب ضد الصواريخ الباليستية التي قد تطلقها دول معادية. ومنذ البداية، رأت موسكو في قاعدة ((ريدزيكوفو))، كما في المنشآت العسكرية الغربية الأخرى في المنطقة، تهديداً للأمن القومي الروسي.

يشار إلى أن بولندا، العضو في حلف ((ناتو))، و((الحليف الوثيق جداً)) للولايات المتحدة، اشترت مؤخراً معدات عسكرية أمريكية، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية ((باتريوت))، ومقاتلات ((إف 35))، وقاذفات ((هيمارس))، ودبابات ((أبرامز)).

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