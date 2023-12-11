بوتين يدشن غواصتين نوويتين «لا مثيل لهما» في العالم

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده ستواصل زيادة قوتها البحرية، وتعزيز انتشارها البحري في جميع المناطق الاستراتيجية بالمياه الدولية.

ونقلت وكالة ((سبوتنيك)) الروسية للأنباء، عن بوتين قوله، خلال مراسم رفع العلم الروسي على الغواصتين النوويتين، ((الإمبراطور ألكسندر الثالث)) و((كراسنويارسك)): إن الغواصات النووية المتعددة الأغراض من فئة ((ياسن إم))، تمتلك أسلحة هائلة، وهي مجهزة بصواريخ دقيقة بعيدة المدى، يمكنها ضرب الأهداف فوق الماء، والمنشآت الساحلية، وأعلن بوتين أنهما ستدخلان قريباً الخدمة ضمن أسطول المحيط الهادئ، وأكد أن هاتين الغواصتين ((لا مثيل لهما في فئتهما)) بالعالم.

أسلحة هائلة

وأضاف بوتين : ((تمتلك الغواصات النووية المتعددة الأغراض من فئة ((ياسن إم)) أسلحة هائلة، وهي مجهزة بصواريخ طويلة المدى وعالية الدقة، ويمكنها ضرب الأهداف فوق الماء والمنشآت الساحلية)).

وتابع: ((سننفذ بالتأكيد جميع خططنا لبناء الغواصات والسفن، وسنعمل على تعزيز البحرية الروسية كمياً، وقوتنا البحرية في القطب الشمالي، والشرق الأقصى، والبحر الأسود، وبحر البلطيق، وبحر قزوين، وفي أهم المناطق الاستراتيجية لمحيطات العالم)).

مجمع ((سيفماش))

وكان بوتين وصل، في وقت سابق أمس، إلى مدينة سيفيرودفينسك في مقاطعة أرخانغيلسك، حيث يقع أكبر مجمع لبناء السفن في روسيا، وهو مجمع ((سيفماش)).

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في 5 نوفمبر الماضي، أن الغواصة النووية ((الإمبراطور ألكسندر الثالث))، أكملت بنجاح، تجربة إطلاق الصاروخ البالستي العابر للقارات ((بولافا)) من البحر الأبيض.

وذكرت الوزارة: ((في إطار المرحلة النهائية لبرنامج التجارب الحكومية، أطلقت الغواصة الصاروخية الاستراتيجية الجديدة، التي تعمل بالطاقة النووية ((الإمبراطور ألكسندر الثالث))، صاروخاً بالستياً عابراً للقارات بنجاح من البحر الأبيض نحو موقع ((كورا)) (موقع اختبار عسكري) في شبه جزيرة كاماتشكا)).

الجيل الرابع

وتعد الغواصة ((الإمبراطور ألكسندر الثالث))، الثالثة من مشروع ((بوري أ))، وتنتمي إلى الجيل الرابع من الغواصات، التي تعمل بالطاقة النووية. بدأ تطويرها في 18 ديسمبر 2015، وجرى إخراجها من المرفأ في 29 ديسمبر 2022، فيما تم تجهيزها بمجمعات حديثة لأسلحة الصواريخ، والطوربيد، والملاحة، والهندسة الراديوية، والأسلحة الصوتية المائية، وتتميز بقدرة عالية على المناورة والتخفي الصوتي.

ميزات تطويرية

أما الغواصة النووية ((كراسنويارسك))، فبدأ تطويرها يوم 27 يوليو 2014، وتم إخراجها من المرفأ في 30 يوليو 2021. إذ تنتمي إلى الجيل الرابع من الغواصات، التي تعمل بالطاقة النووية، وهي الغواصة الثانية في سلسلة الغواصات النووية المتعددة الأغراض من مشروع ((ياسن إم))، وتتمتع بميزات تطوير جديدة بشكل أساسي، حيث تم تحسين قاعدة عناصر أنظمة الأسلحة الإلكترونية الراديوية، وتحديث المعدات والمواد، وفقاً لـ((سبوتنيك)).

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