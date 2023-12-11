بيونغيانغ تندد بمناورات سيئول وواشنطن

نددت بيونغيانغ، أمس، بتنظيم غريمتها سيئول وحليفتها واشنطن، مناورات عسكرية مشتركة، واصفةً ذلك بأنه عمل استفزازي ((عديم الجدوى)) لن يؤدي إلا إلى تسريع تدمير الجنوب.

وذكرت ((رودونغ سينمون))، الصحيفة الرئيسة في كوريا الشمالية، أن بيونغ يانغ أشارت إلى المناورات العسكرية المشتركة التي أجرتها كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة منذ أواخر أكتوبر الماضي، وقالت إن ((سيئول تندفع بشكل متهور))، لتمهد لحرب في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت: ((مع وجود الولايات المتحدة خلفها، تسعى المجموعة العميلة إلى تحقيق طموح من أجل غزو الشمال، وتسير على طريق المواجهة والحرب. إن عملها المتهور (...) يعجل بخرابها)).

وأوردت ((يونهاب)) أنه لطالما نددت كوريا الشمالية بالتدريبات العسكرية المشتركة بين سيئول وواشنطن باعتبارها تدريبات على الغزو، إذ تقول الحليفتان إن ((المناورات ذات طبيعة دفاعية)). ورجح خبراء أن كوريا الشمالية تختلق مبررات لأعمال استفزازية بعد إطلاقها قمراً صناعياً للتجسس العسكري في 21 نوفمبر الماضي.

في الأثناء، أعلنت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، تحطم مقاتلة ((إف 16 فايتينغ فالكون)) أمريكية خلال مهمة تدريب روتيني فوق البحر الأصفر، بعد تعرضها ((لحالة طوارئ أثناء الطيران))، كما أعلن الجيش الأمريكي، مؤكداً أنه تم إنقاذ الطيار.

وقالت القوات إن قائد الطائرة، تمكن من استخدام المقعد القاذف، وقامت القوات البحرية الكورية بإخراجه من البحر ما بين شبه الجزيرة الكورية والصين. وصنفت حالة الطيار على أنها مستقرة.

وقالت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، إن الطائرة أقلعت صباح أمس، من قاعدة جوية أمريكية في جونسان، غربي كوريا الجنوبية، عندما حدث أمر طارئ على متنها. فيما يتم حالياً التحقيق في سبب الحادث.

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