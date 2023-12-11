مقتل ثمانيني بقصف على جنوب لبنان

أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان مقتل مسن يبلغ من العمر 80 عاماً في قصف إسرائيلي على بلدة الطيبة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن مسؤولاً محلياً (مختار بلدية الطيبة) في جنوب لبنان، قتل خلال غارة جوية إسرائيلية، أمس، فيما قال شهود عيان إن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف محيط بلدات الناقورة وزبقين ويارين ومروحين والجبين جنوبي لبنان، كما أفادوا بانفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء بلدات حدودية بالقطاع الأوسط من جنوب لبنان.

وأضافوا، إن صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة بمنطقتي الجليل الأعلى والغربي على الحدود مع لبنان.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أنه اعترض 8 صواريخ أطلقت من لبنان نحو منطقة الجليل الغربي، وأن صاروخين سقطا في منطقة غير مأهولة.

وأصيب 3 جنود إسرائيليين، أحدهم جروحه خطيرة، إثر إطلاق صاروخين من جنوبي لبنان على معسكر للجيش الإسرائيلي قرب مستوطنة شتولا.

يأتي هذا غداة تصاعد أعمال العنف على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، إذ أطلق حزب الله طائرات مسيرة ملغومة وصواريخ على مواقع إسرائيلية، بينما هزت غارات جوية إسرائيلية عدة بلدات وقرى في جنوب لبنان.

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