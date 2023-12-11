خلاف أمريكي إسرائيلي حول آجال الحرب

رغم الدعم الأمريكي الواضح واللامحدود لإسرائيل في حربها بغزة، إلا أن بعض التباينات بين الحليفين تطفو بوضوح على السطح. أبرزها يتعلق، على ما يبدو، بالجدول الزمني للحرب في قطاع غزة، وسط ضغوط واسعة تتعرّض لها واشنطن، لمطالبة إسرائيل بإنهاء الحرب.

مصادر أمريكية تؤكد رغبة واشنطن بإنهاء حرب غزة قبل حلول العام الجديد.

وتسعى إدارة بايدن إلى تسريع اختصار زمن العمليات العسكرية، الأمر الذي رفضته إسرائيل، وأبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الجانب الإسرائيلي، بشكل غير رسمي، بضرورة إنهاء عملياته العسكرية في قطاع غزة، قبل حلول العام الجديد. ونقلت مجلة ((إيكونوميست)) عن عدة مصادر، قولها إن بلينكن أبلغ الإسرائيليين خلال زيارته الأخيرة، أنه يجب الانتهاء من هذه المسألة بحلول العام الجديد.

من جهتها، كتبت بوابة ((أكسيوس)) أيضاً، نقلاً عن مصادر، أن الولايات المتحدة لا تمنح إسرائيل إطاراً زمنياً واضحاً لاستكمال العملية في غزة، لكنها تشير إلى أن الوقت محدود، ومن الضروري إنهاء الأعمال العدائية في أسرع وقت ممكن، وبأقل عدد ممكن من الضحايا المدنيين.

في المقابل، قال المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، إن الحرب في غزة قد تطول لأشهر، أو لعام أو عامين، حتى تحقيق أهدافها. ونقلت مصادر إعلامية، عن أوساط إسرائيلية قولها، إنها غير واثقة من أن الجيش الإسرائيلي يمتلك رصيداً يكفيه للبقاء سنة كاملة وأكثر في قطاع غزة. في الأثناء، رفض مسؤول إسرائيلي كبير، التصور المتزايد بوجود فجوة بين تل أبيب والولايات المتحدة الأمريكية، في ما يتعلق بمواصلة الاحتلال حربه على غزة.

وحسب صحيفة ((تايمز أوف إسرائيل))، قال المسؤول الإسرائيلي، الذي لم تكشف عن هويته: ((هناك موافقة بنسبة 100 % من الولايات المتحدة على أهدافنا للحرب، سواء في العلن أو الخاص)).

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